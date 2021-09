DUGGFRISK: SPDs Olaf Scholz kan ligge an til å bli ny tysk forbundskansler. Her nyter han en kald øl idet han forlater SPDs valgvake søndag kveld.

Valgthriller i Tyskland - knapp seier til Sosialdemokratene

Kristendemokratene gjorde sitt svakeste valgresultat noen sinne. Sosialdemokratene med Olaf Scholz i spissen vant knepent.

Natt til mandag var det svært jevnt mellom kristendemokratiske CDU/CSU og sosialdemokratiske SPD. Begge de to kanslerkandidatene håpet å danne regjering før jul.

AFP melder rett etter klokken 05 mandag morgen at sosialdemokratene SPD har vunnet valget med 25.7 prosent av stemmene. Det viser det foreløpige valgresultatet. Kristendemokratene fikk 24, 1 prosent av stemmene etter at alle 299 valgkretser er talt opp ifølge AP.

De grønne fikk 14.8 prosent av stemmene, mens Fridemokratene endte opp med 11.5 prosent.

Årets valg ble en stor framgang for SPD, mens det er tidenes svakeste valgresultat for CDU/CSU, som er nåværende kansler Angela Merkels parti. Da hun ikke søkte gjenvalg som forbundskansler, fant mange av hennes velgere andre alternativer enn kristeligdemokratene.

FREMGANG: SPD kan ende opp som valgets vinner etter å seilt frem på meningsmålingene den siste tiden.

Håper å danne regjering før jul

De siste åtte årene har landet vært styrt av en storkoalisjon mellom Kristeligdemokrater og Sosialdemokrater, ledet av Angela Merkel. Ikke fordi noen av partiene ønsket det, men fordi det var eneste mulighet for å danne en styringsdyktig regjering.

I Tyskland er mindretallsregjeringer utelukket, og for første gang kan den kommende regjeringen bli en koalisjon av tre partier. Verken SPD eller CDU/CSU ønsker å fortsette dagens storkoalisjon. Begge partiene ønsker i første rekke å snakke med De grønne og det liberale partiet FDP. De to partiene har også signalisert at de er villig til å diskutere en allianse for å danne regjering.

De grønne har innkalt til ekstraordinært landsmøte allerede på lørdag for å bestemme seg for hvem de først og fremst skal prate med.

Både Olaf Scholz og Armin Laschet uttalte tidligere søndag kveld til tysk TV at de håper å kunne danne en regjering innen slutten av desember.

– Det må være sånn at jeg og vi gjør alt vi kan for å sørge for at vi er ferdige til juletider, sa Scholz under partilederdebatten.

Valgresultater og mandatfordeling i Tyskland Prognosene klokken 2339 søndag: SPD: 25,9 prosent – 210 mandater

CDU/CSU: 24,1 prosent – 195 mandater

Die Grünen: 14,8 prosent - 116 mandater

FDP: 11,5 - 93 mandater

AfD: 10,3 - 86 mandater

Die Linke: 4.9 - 40 mandater

Andre: 8,4 - 0 mandater Kilde: NTB / ZDF Vis mer

Mislykket valgkamp

Prognosene rundt klokken 21 søndag viste at kristendemokratiske CDU/CSU lå an til å få rundt 24,5 prosent av stemmene, mens sosialdemokratiske SPD lå an til å få 26 prosent av stemmene.

– Vi vil gjøre alt vi kan for å danne en regjering ledet av CDU/CSU, sa kristendemokratenes kanslerkandidat Armin Laschet til partiets valgvake i Berlin tidligere på kvelden.

VIL REGJERE: Angela Merkels etterfølger i CDU, Armin Laschet, ønsker også lede en tysk regjering.

Laschet gikk inn i valgkampen som Merkels foretrukne etterfølger og favoritten blant analytikerne. En mislykket valgkamp og flere personlige blemmer svekket ham imidlertid, mens finansminister og visestatsminister Olaf Scholz begynte å skinne og hjalp partiet sitt framover.

Scholz, som har vist seg å være den mest populære statsministerkandidaten på målingene gjennom sommeren, pekte på seg selv som statsminister før valgresultatet var klart.

– Velgerne ønsker meg som neste statsminister, sa han.

VINNER: De grønne Tyskland ligger an til å få en fremgang på over fem prosentpoeng.

Den store valgvinneren er som ventet De Grønne, med kanslerkandidat Annalena Baerbock.

De ender opp med mellom 14 og 15 prosent av stemmene, en framgang på over 5 prosentpoeng. Likevel lå partiet langt bedre an før sommeren.

– Vi ønsket mer, men vi fikk det ikke til. Blant annet på grunn av våre og mine feil i starten av valgkampen, sa Baerbock på De grønnes valgvake i Berlin.

Statsministerkandidaten selv havnet i hardt vært i mediene grunnet avsløringer om CV-fusk, sene rapporteringer om utbetalinger fra partiet, og plagiatanklager.

Gratulasjon fra Norge

Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre gratulerte sin tyske kollega Olaf Scholz på Twitter rundt klokken 18.30 søndag.

– Herzliche Glückwünsche aus Norwegen, skriver Støre. Setningen kan oversettes til «Hjertelige gratulasjoner fra Norge».

Støre skriver også at han ser frem til å samarbeide tett med Scholz og SPD.

Da valglokalene i Tyskland stengte klokken 18, sto fortsatt mange velgere i kø utenfor, meldte den tyske kanalen ZDF tidligere i kveld.

– Her står minst 100 mennesker og jeg har hørt det samme fra andre valglokaler, sa en valgfunksjonær ved et valglokale i bydelen Pankow i Berlin til ZDF.

Forsinkelsen skyldes at det ble tomt for valgsedler, og dermed måtte folk vente om lag en time lenger enn planlagt.