OLJELEKKASJE: Oljen har kommet inn på den populære stranden Huntington Beach. Bildet er tatt 3. oktober.

AP: Visste om den massive oljelekkasjen i California timer før de reagerte

En rapport peker på at det var tegn til den massive oljelekkasjen i California i mange timer før noen reagerte. Myndighetene spør seg nå om hvor mye av skadene som kunne vært forhindret.

Av Selma Heiberg Hellstrand

Rapporten er gjennomgått av nyhetsbyrået AP.

Minst 570.000 liter med olje lekket ut i havet utenfor Huntington Beach i Orange County, California, fredag 1.oktober. Vannet rundt flere populære strender er fortsatt dekket av olje.

Områdene er stengt for fritidsfiske og kommersiell fiske, og mandag kveld erklærte guvernør Garvin Newsom unntakstilstand i området.

Myndighetene spør seg nå om hvor mye av skadene som kunne vært forhindret om selskapet Ampilfy Energy – som eier plattformen – hadde tatt tak i lekkasjen med en gang.

Ble oppdaget fredag

Ampilfy Energy-sjef Martyn Willsher sa på en pressekonferanse mandag at selskapet oppdaget oljesølet lørdag morgen. Men et statlig oljesølregister, gjennomgått av Associated Press, viser altså ifølge nyhetsbyrået at utslippet ble observert fredag ​​kveld.

RYDDER OPP: På tirsdag hadde rundt 180.000 liter med olje blitt fjernet fra havet, ifølge myndighetene.

Et utenlandsk skip i nærheten var vitne til en «ukjent glans i vannet i nærheten av fartøyet» klokken 18.33. Dette ble rapportert inn like etter klokken 20.22, ifølge en statlig rapport.

Omtrent seks timer etter dette rapporterte National Oceanic and Atmospheric Administration at deres satelittbilder oppdaget en mulig oljeflekk som var mer enn fem kilometer lang.

Mannskap fra fiske- og dyrelivsdepartementet reiste ut for å vurdere situasjonen tidlig lørdag morgen, men kom tilbake til land på grunn av tåkete værforhold. De reiste ut da tåken lettet og konkluderte med at olje hadde lekket fra oljeledningene.

Kan bli søksmål

En amerikansk forskrift krever rask rapportering etter et oljesøl, og selskaper har tidligere blitt etterforsket for å ikke rapportere raskt nok om dette.

Distriktsadvokaten i Orange County, Todd Spitzer, vurderer om det kan reises statlige anklager mot selskapet selv om lekkasjen skjedde i farvann under tilsyn av den amerikanske regjeringen.

STENGTE STRENDER: En massiv oljelekkasje utenfor Huntington Beach i California har ført oljen inn mot de populære strendene i området som nå er stengt.

Vet ikke årsaken

Det lekker ikke lenger olje ut fra ledningene, men årsaken til lekkasjen er enda ikke fastslått.

Dykkere og fjernstyrte kjøretøy undersøker området for å finne kilden til lekkasjen. Etterforskere undersøker om et skipsansker kan ha truffet en rørledning på havbunnen, sier tjenestemann fra kystvakten til The Guardian.

Dykkere har konkludert med at en 1219 meter lang oljeledning har blitt dratt langs havbunnen, men de vet ikke hvordan dette har skjedd. Det opplyser kystvaktkaptein, Rebecca Ore.

ØKOLOGISKE KONSEKVENSER: Det er for tidlig å vurdere den totale økologiske effekten av oljelekkasjen, men borgermester Carr kaller lekkasjen en «potensiell økologisk katastrofe». I

Kan få store økologiske konsekvenser

Forskere ved fiske- og dyrelivsdepartementet tar prøver av havet og sanden i området.

– Det er hjertekjærende sier John Villa, administrerende direktør for Huntington Beach til The Guardian. Han eier tre strender som alle har blitt påvirket av oljelekkasjen.

Det er for tidlig å vurdere den totale økologiske effekten av oljelekkasjen, men borgermester Carr kaller lekkasjen en «potensiell økologisk katastrofe». I en pressemelding fra de lokale myndighetene heter det at oljesølet har rammet Huntington Beach kraftig, med vesentlige økologiske følger på strendene og våtmarkene rundt Huntington Beach.

På tirsdag hadde rundt 180.000 liter med olje blitt fjernet fra havet, ifølge myndighetene.