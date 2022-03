forrige

Krigen i luften: Meldinger om flere angrep og store tap

Både Russland og Ukraina melder om store tap – hos motsatt side. Realiteten i kampene over ukrainsk territorium er vanskelig å se, fotografere eller slå fast sikkert.

– Ukraina har ikke lenger et luftforsvar, hevder Russlands forsvarsminister Sergej Sjojgu i en uttalelse fra det russiske nyhetsbyrået Interfax tirsdag.

Sjojgu hevder det ukrainske militærets evner er kritisk svekket, og det russiske forsvarsdepartementet melder tirsdag at de angivelig skal ha ødelagt 19 ukrainske droner og fem fly dagen før.

Men at Ukrainas luftforsvar er borte og at Russland har full kontroll over Ukrainas luftrom, tviler førsteamanuensis Lars Peder Haga ved Luftkrigsskolen på.

– Det sa de på dag to også. Noe slikt ville jeg ikke ha stolt på før det kommer rapporter på at de flyr fritt i luftrommet, sier Haga til VG.

Britiske myndigheter bekrefter tirsdag at det supersoniske våpenet Starstreak har blitt levert til ukrainske styrker. Supersonisk vil si at det beveger seg raskere enn lydens hastighet. Starstreak kan bevege seg i en hastighet på 4500 kilometer i timen.

Til tross for at våpenet kan bevege seg så raskt så kan det brukes av én soldat, og er bærbart.

STYRTET: Dette bildet som ukrainske myndigheter har fotografert, skal vise et russisk fly som ble skutt ned over Tsjernihiv 5. mars.

– Optimistiske på egne vegne

Selv om krigen i luften fortsetter, er situasjonen ifølge førsteamanuensis Haga mer eller mindre uendret: Russerne holder seg i stor grad til områder hvor de selv har kontroll. Angrepene langt inn i ukrainsk territorium skjer ved hjelp av kryssermissiler.

Samtidig hevder begge sider å ha påført den andre store tap den siste tiden: Mens Russland hevder å ha ødelagt et stort antall ukrainske luftfartøy, hevder Ukraina det samme.

Tirsdag skal de ifølge Jurij Ihnat, talsperson for luftvåpenkommandoen i Ukrainas væpnede styrker, ha ødelagt et stort antall russiske luftfartøy – hele 17 til sammen. Blant disse skal det angivelig ha vært åtte fly, tre helikoptre og fire droner. I tillegg skal de ha skutt ned to missiler.

FORSVAR MOT FLY: Luftvernraketter på vei opp utenfor Kyiv i dette bildet fra 14. mars.

– Det vi kan si med ganske stor sikkerhet, er at tallene begge sider kommer med er veldig optimistiske på egne vegne. Det har de vært hele tiden, sier førsteamanuensis Haga.

I den siste tellingen fra de nederlandske analytikerne Oryx, ser tapene til de to sidene slik ut:

Russland:

17 luftfartøy

35 helikoptre

18 droner

Ukraina:

12 luftfartøy

1 helikopter

9 droner

– Det er nok temmelig pålitelige tall, men det er minimumstall som følge av strenge krav til verifisering, sier Haga. Til sammenligning hevder Ukraina å ha ødelagt 127 russiske luftfartøy, mens Russland sier hele 308 ukrainske droner har gått tapt.

I siste estimat ble det ifølge luftkrigsekspert Haga anslått at Ukraina har rundt 56 fly tilgjengelige. Men han påpeker at det i tillegg til antall fly, også er et spørsmål om hvor mange trente piloter man har – og om de overlever å bli skutt ned.

– Noen ganger overlever de og lander med fallskjerm, sier han.

Russisk overlegenhet uteblir

Før krigen var det spådd at Russlands luftstyrker ville være en overlegen styrke i invasjonen. I stedet har de holdt seg kun i utkanten av ukrainsk territorium. Det ser ut til at russisk flyvåpen skyr områder med avanserte luftvernsystemer, sier Haga:

– Det er et av de store mysteriene i denne krigen, at vi har sett så lite til det russiske flyvåpenet.

Ulike teorier om hvorfor, har vokst frem. Det kan handle om at russiske styrker har lav treningsstandard, og kanskje er dårlig trent mot luftvern. Det kan også være en mulighet at de har valgt å holde igjen luftstyrker, i tilfelle krigen skulle eskalere.

Videoer viste tidligere i mars øyeblikket det ukrainske forsvaret hevder et russisk fly ble skutt ned over storbyen Kharkiv:

– Eller så kan det hende at de rett og slett ikke har høyere ambisjonsnivå. Det kan hende de synes det er tilstrekkelig å angripe med missiler langt unna egne fronter, og bruke bakkestyrkene langt mer til å føre krigen, sier førsteamanuensen.

Luftkampanjer, slik amerikanerne førte i krigen mot Irak, har aldri vært en mye brukt russisk strategi – og ser også nå ut til å utebli.

– Vi hadde inntrykk av at Russland hadde modernisert, og at de ville operere i litt mer vestlig stil. Det som skjer nå, ser ikke sånn ut, mener Haga.

Han påpeker at de russiske styrkenes erfaringer fra Syria, hvor flystyrkene spilte en større rolle, ikke har gitt dem særlig trening mot avanserte luftvernsystemer.

Ingen fly fra Polen

Lørdag sa den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj i en tale at det vil være umulig å stanse Russland uten nok stridsvogner, pansrede militærkjøretøy og luftfartøy på ukrainsk side.

Tirsdag lover den russiske forsvarsministeren Sergej Sjojgu derimot at landet vil «svare på passende vis», dersom Nato skulle finne på å sende fly eller luftvernsutstyr til Ukraina.

Fra før har Polen tilbudt seg å sende russiskproduserte MiG-29-jagerfly til en amerikansk militærbase i Tyskland. De ønsker derimot ikke å sende de direkte, da dette kan gjøre at Russland mener Polen oppfører seg som en part i konflikten. Derfor vil de heller at flyene leveres via Nato.

Men USA satte allerede tidlig i mars en stopper for dette, da de sa nei til å overføre flyene til basen i Ramstein i Tyskland. Om militærfly flyr inn i Ukraina fra en amerikansk Nato-base, kan det føre til en mye fryktet eskalering av konflikten.