Russlands feilslåtte lynkrig: − Vi skjønte at noe var galt

OSLO / BEIRUT (VG) Vestlig etterretning trodde Ukraina ville falle i hendene på Russland på bare to dager. Men nå har krigen rast i over én måned. Dette har gått galt for russerne.

Kilder i NATO har beregnet at mellom 7000 og 15000 russiske soldater er blitt drept, og totalt 40 000 russiske soldater er ute av kampene, etter at de er blitt drept, såret eller tatt til fange.

De siste ukene har den russiske offensiven stoppet opp. Målet deres var en lynkrig, en såkalt angrepskrig der målet er å slå ut motstanderen på kort tid.

Tidligere denne uken kom det meldinger om at de ukrainske soldatene hadde klart å avskjære det russiske forsvaret nordvest for Kyiv, noe som er blitt sett på som en stor seier.

Det russiske militæret har nå gått over til tungt bombardement av byer og sivile, i noe internasjonal rett og USA nylig har klassifisert som krigsforbrytelser.

Dette er noen av tingene som har gått galt for det russiske militæret:

SPRENGT: Dette bildet skal vise et stort russlands krigsskip i Berdjansk som torsdag skal ha blitt angrepet av det ukrainske militæret.

Deserterer

Denne uken fortalte en russisk desertør, Albert Sakhibgarejev (25), til Meduza hvordan de oppholdt seg nær grensen til Ukraina – «på øvelse»:

– Ingen forsto hva som skjedde. Vi trodde det var en øvelse, forteller kontraktssoldaten til det uavhengige nyhetsnettstedet.

Han sier at de ble beordret til å skyte fra artilleriinstallasjoner mot et mål – som de ikke visste hvor var. Sakhibgarejev hevder at han innså at det var ekte krig først da det ble skutt mot dem fra ukrainsk side.

– Vi skjønte at noe var galt. En øvelse foregår ikke i nærheten av boliglandsbyer og byer, men de falt ned der. Ukraina begynte å svare med å skyte i motsatt retning.

Sakhibgarejev hadde med seg en mobiltelefon. Han leste på nyhetene at Russland hadde startet en invasjon.

– Vi innså at dette er en ekte krig. Vi var alle i sjokk. Vi hadde ikke forberedt oss på det.

Like etter deserterte 25-åringen.

Hevder de ble hacket

Krigen i Ukraina har nå drevet halvparten av barna i landet fra sine hjem, har FN uttalt, etter krigen startet 24. februar.

Innad i Russland er det nå kommet rapporter om at krigen i Ukraina skaper trøbbel i Kreml.

Komsomolskaja Pravda skrev søndag at 9861 russiske soldater hadde mistet livet i Ukraina. De brukte forsvarsdepartementet som kilde.

Dagen etter trakk avisen saken. Begrunnelse: De mente de hadde blitt hacket. Det var altså ikke deres journalister som hadde skrevet det, ifølge redaktøren.

Den russiske forsvarsministeren, Sergej Sjojgu, har vært særdeles lite synlig for offentligheten de siste ukene.

Den første tiden av krigen kom det bilder av ham på møte med president Vladimir Putin. Siden 11. mars har han ikke vært synlig verken i bilder eller videoer fra Kreml eller fra det militære.

Kreml-talsmannen Dmitrij Peskov hevdet at Sjojgu var med på det digitale møtet i Russlands sikkerhetsråd torsdag. Men nettstedet Meduza tviler. De tror det ble brukte gamle bilder av forsvarsministeren.

PUTIN: Den russiske presidenten Vladimir Putin på dekket til en yacht i Svartehavet i mai 2021.

Nettstedet Agenstvo, som driver undersøkende journalistikk, hevder å ha snakket med kilder som sier at Sjojgu har hjerteproblemer.

– I kretsen rundt Sjojgu snakker de om at han ikke er frisk, har hjerteproblemer, sier en kilde til Agenstvo, som sier at de ikke har klart å få noen kommentar til dette hverken fra Forsvarsdepartementet eller hos Putins talsmann Dmitrij Peskov.

Agenstvo er et ganske nytt nettsted som ledes av den velrenommerte undersøkende journalisten Roman Badanin, som blant annet har jobbet for den nå nedstengte TV-kanalen Dozjd.

Lørdag dukket det opp nye TV-bilder av Sjojgu. Russlands forsvarsminister skal ha avholdt et møte lørdag, ifølge offisielle russiske kanaler gjengitt av CNN. Det russiske, statlige nyhetsbyrået TASS skriver at Sjojgu møtte finansminister Anton Siluanov for å diskutere finansieringen av våpen for invasjonen av Ukraina.

Britisk etterretning hevder at Ukraina har økt presset på russiske styrker rundt Kyiv og trolig har klart å gjenerobre forstedene Makariv og Mosjtsjun.

Noe av det samme ble uttrykt av Kyivs borgermester Vitalij Klitsjko onsdag kveld.

– Den lille byen Makariv og nesten hele Irpin er allerede under kontroll av ukrainske soldater, hevdet han og stilte til utendørs pressekonferanse sammen med lillebror Vladimir.

Rapporten fra britisk etterretning konkluderer med at vellykkede ukrainske motangrep trolig vil svekke Russlands evne til å samle seg på nytt for å ta en ny offensiv mot det ukrainske hovedstaden.

