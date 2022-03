GUMMIBÅT: En gruppe ukrainske demonstranter stilte seg foran superyachten «Solaris» i en gummibåt. Med seg hadde de det ukrainske flagg.

Superyacht ble forsøkt stoppet

En gummibåt med en gruppe ukrainske demonstranter stilte seg foran superyachten til den russiske oligarken Roman Abramovitsj.

Publisert: Nå nettopp

Mandag la en yacht koblet til den russiske oligarken Roman Abramovitsj – den 140 meter lange yachten «Solaris», verdt nærmere 3,8 milliarder norske kroner, til ved et feriested i Bodrum, like vest for Marmaris.

Men før «Solaris» la til kai ble den forsøkt stoppet av en gummibåt.

Bilder på sosiale medier og som Daily Mail har publisert, viser at en gruppe Ukraina-demonstranter i en gummibåt stilte seg foran yachten. Med seg hadde de ukrainske flagg med skriften «No war» skrevet på.

SUPERYACHT: Den 140 meter lange yachten «Solaris» ligger ved kai i Bodrum i Tyrkia.

Til tross for forsøkene på tilsynelatende å stanse yachten, viser bilder at «Solaris» tirsdag klare å ta seg helt inn i havnen og legge til kai i den tyrkiske feriebyen.

Tirsdag nærmet det som skal være en av Abramovitsjs andre yachter, seg det tyrkiske feriestedet Marmaris, nord for Rhodos, ifølge The Guardian.

Det er uklart om Abramovitsj selv befinner seg på noen av de to yachtene. Oligarken ble forrige uke sett på en flyplass i Israel, men skal ifølge Sky News være tilbake i Moskva.

Abramovitsj er blant de russiske oligarkene som på grunn av Russlands krig mot Ukraina har blitt ført opp på sanksjonslistene til EU og Storbritannia, som begge har frosset alle midlene han har i unionen og landet, deriblant fotballklubben Chelsea.

Flere rike, russiske oligarker har fått konfiskert yachtene sine den siste tiden.

Mandag ble den 72 meter lange og luksuriøse superyachten «Axiona», som er koblet til den russiske oligarken Dmitrij Pumpjanskij, er beslaglagt av myndigheter i Gibraltar, melder Reuters.

Pumpjanskij er en av de russiske oligarkene, med bindinger til Putin-regimet i Russland, som er underlagt sanksjoner av Storbritannia og EU.

Yachten la mandag til kai i Gibraltar, et såkalt britisk oversjøisk territorium. I forkant hadde mannskapet på yachten bedt lokale myndigheter om å få lov til å legge til kai.

Yachten eies direkte av et holdingselskap i skatteparadiset De britiske Jomfruøyer, men gjennom Panama Papers-lekkasjene ble Pumpjanskij navngitt som en av dem som kontrollerte selskapet.

Forbes og magasinet Superyacht Fan har også oppgitt Pumpjanskij som eier av yachten.

Pumpjanskij er ifølge Forbes den 1299 rikeste personen i verden og god for 1,1 milliarder dollar, tilsvarende 9,68 milliarder norske kroner.

I dag er han blant annet eneeier av det største rørselskapet i Russland.