PROTEST: Sergej Udaltsov (t.h.) sammen med Aleksej Navalnyj under de store protestene mot Kreml i 2012. Helt til venstre sjakklegenden Garry Kasparov, som også deltok aktivt i opposisjonen den gang.

Putin-kritiker pågrepet i Moskva

Den venstreorienterte russiske opposisjonspolitikeren Sergej Udaltsov (45) ble pågrepet i Moskva lørdag. Han har tidligere operert sammen med fengslede Aleksej Navalnyj (45).

Av Ole Kristian Strøm

Publisert: Nå nettopp

Det er nyhetsbyrået Tass og andre russiske medier som melder om pågripelsen av Udaltsov lørdag. Han er uoffisiell leder for en bevegelse på ytre venstre som heter «Venstre front», og som har som mål å gjeninnføre sosialismen. Han har tidligere hatt sentrale roller i kommunistpartiet.

Udaltsov ble kjent da han sammen med Aleksej Navalnyj og drepte Boris Nemtsov var de fremste lederne for den store protestbevegelsen mot Vladimir Putin og hans regime i årene 2011 til 2013.

I 2014 ble han dømt til fire og et halvt års fengsel for sin rolle i demonstrasjonene, men ble løslatt i 2017.

Sergej Udaltsov har fortsatt sine protester etter løslatelsen. Lørdag hadde han og en partikollega en undersøkelse om hva folk mener om krigen i Ukraina, melder Tass.

Både Udaltsov og kompisen Jevgenij Jefremov ble pågrepet, ifølge advokaten Violetta Volkova. Hun sier at det var en klage fra vanlige borgere. Pågripelsen skjedde nær metrostasjonen Universitet.

VENSTREORIENTERT: Sergej Udaltsov er leder for en bevegelse som ønsker å gjeninnføre sosialismen i Russland.

Advokaten forsikrer at Udaltsov har en «patriotisk mening» om det som president Vladimir Putin kaller «spesialoperasjonen i Ukraina», skriver Kommersant.

Opposisjonslederen sa tidligere denne uken at hans bevegelse og kommunistene støttet Putins syn på å anerkjenne de såkalte folkerepublikkene i Donbass som uavhengige republikker ifølge Sovjetskaja Rossija.

Udaltsov er brakt til et politikammer, men det er ikke kjent hva som skjer videre.

Av de tre lederne i protestene i 2011–2013 ble Boris Nemtsov drept - bare noen steinkast fra Kreml - i 2015, mens Aleksej Navalnyj i februar 2021 ble dømt til å sone en tidligere betinget dom på tre og et halvt år. Udaltsov har også vært fengslet, men har siden 2017 vært på frifot. TRT World skrev i februar 2021 at han fortsatt måtte melde seg to ganger i uken på politistasjon. I september 2021 fikk han ti dagers administrativ straff for å ha organisert en ulovlig demonstrasjon, ifølge Gazeta.ru.

Russiske myndigheter holder et jerngrep rundt samfunnet mens krigen pågår. For noen uker siden ble det innført en ny lov der det heter at den som sprer «falske nyheter» om det russiske militæret, kan straffes med inntil 15 års fengsel.

Regimet i Kreml har lagt strenge begrensninger på pressens omtale av den pågående militæraksjonen. Begreper som «invasjon» og «krig» er forbudt. Angrepet på Ukraina skal utelukkende betegnes med Putins ord – en «spesialoperasjon» for å «avnazifisere» Ukraina.