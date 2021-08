OVERTAR: Taliban-krigere patruljerer gatene i Herat i Afghanistan. Nå kan de nærme seg Kabul, ifølge eksperter. Foto: STRINGER / X80002

Afghanistan-ekspert etter ny Taliban-erobring: − Kabul sirkles inn

Taliban har erobret den viktige byen Mazar-e-Sharif. Hva skjer nå med hovedstaden Kabul?

Publisert: Nå nettopp

Det var lørdag at Taliban erobret den nordafghanske byen, nesten uten motstand fra regjeringsstyrkene.

– Jeg hadde ventet at Mazar skulle bli tatt, men det gikk raskere enn jeg hadde trodd, sier Afghanistan-ekspert Arne Strand ved Christian Michelsens Institutt.

Nå som Mazar er erobret, kontrollerer Taliban hele Nord-Afghanistan, forklarer Strand.

– Kabul sirkles inn, sier han.

Se hvilke provinser i Afghanistan som Taliban nå har tatt kontroll over:

Bare én vei ut

Taliban kontrollerer også områdene rundt Kabul, som gjør at det i praksis bare er én vei ut av byen: Flyplassen.

– Stemningen i Kabul har på få dager endret seg helt: Fra å være rolig og tillitsfull til å preges av panikk og et rush for å komme seg ut fortest mulig, sier Ditte Søbro i Leger Uten Grenser til NTB.

– Torsdag morgen var de relativt fortrøstningsfulle. Men bare fra torsdag til fredag kveld skjedde det vilt mye. Torsdag trodde de at det i hvert fall ville gå 90 dager før Kabul ble tatt, sier hun, og understreker at hun uttaler seg som privatperson.

TATT KONTROLL: Talibanere samles etter å ha tatt kontroll over Lashkar Gah, den provisielle hovedstaden av Helmand i Afghanistan. Foto: STRINGER / EPA

Kan komme til kamp i hovedstaden

Men der Mazar og flere andre provinshovedsteder har falt tilnærmet uten kamp, påpeker eksperten Strand at situasjonen ikke er sammenlignbar for Kabul.

– Jeg tror det skal veldig mye til for at Kabul blir tatt militært. Alle regjeringsstyrkene, inkludert spesialtropper, er der. I tillegg er det internasjonale styrker der.

KABUL IKKE I FARE: Forsker Arne Strand ved Chr. Michelsens Institutt tror det er mye som skal til før Kabul blir tatt militært. Her fra et tidligere VG-intervju i Kabul. Foto: Harald Henden

Strands kollega Torunn Wimpelmann mener derimot at det bare er et tidsspørsmål før talibanerne overtar Kabul.

En annen Afghanistan-ekspert, Kristian Berg Harpviken ved Peace Research Institute Oslo (PRIO), er også usikker på om Kabul kan holde stand.

– Selv om mange av de mest lojale styrkene er i Kabul, er det ikke sikkert at alle sikkerhetsstyrkene er villige til å ofre livet for regjeringen, særlig når Taliban kontrollerer så å si hele resten av landet.

Endret forhandlingsposisjon

Et alternativ til kamper i Kabul er at det fremforhandles en avtale mellom Taliban og regjeringen. Lørdag sa president Ashraf Ghani i en TV-sendt tale til befolkningen at det pågår samtaler lokalt og internasjonalt for å få slutt på volden.

Men presidenten står selv i veien for en våpenhvile, sier Torunn Wimpelmann.

– Det mest optimistiske scenarioet er at det blir en overgangsregjering og at presidenten går som kan føre til våpenhvile. Men presidenten har ikke sagt seg villig til dette så langt, og selv da er det ikke sikkert det vil bli våpenhvile.

POSISJONEN TRUET: Kristian Berg Harpviken sier at posisjonen til Afghanistan sin president har blitt dårligere ved fremmarsjen. Foto: Gorm Kallestad / Scanpix

Harpviken ved PRIO sier at posisjonen til presidenten har blitt mye dårligere med Talibans fremmarsj.

– Forhandlingskortene til Taliban er vanvittig mye sterkere enn om vi går bare to uker tilbake i tid.

De forhandlingskortene vil Taliban benytte seg av, sier Harpviken.

– Jeg ser ikke noen realistiske scenarier der Taliban ikke har veldig tung innflytelse på styringen av Afghanistan, i hvert fall på kort sikt.