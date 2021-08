Ghanas helseminister, Kwaku Agyeman-Manu, sammed med sjeik Ahmed Dalmook Al Maktoum fra Emiratene, som solgte Ghana coronavaksine, men ikke leverte mer enn noen få tusen doser. Foto: Ghana Ministry of Health

Ghana krever tilbake vaksinebetaling fra sjeik

Samtidig møter helseministeren i landet krav om gå av, i kjølvannet av VGs avsløring.

Ghana vil ha tilbake pengene de betalte som forskudd for 300.000 Sputnik V-vaksinedoser fra en mellommann, sjeik Ahmed Dalmook Al Maktoum i Dubais kongefamilie.

Kun i underkant av 20.000 doser ankom landet og i juli ble avtalen hevet.

VG avdekket omstendighetene rundt handelen i mai år, hvor vaksinene ble solgt for 19 dollar per dose, nær dobbel pris av hva den russiske vaksinen selges for ved direktesalg.

Ved siden av seg i handelen har sjeiken hatt Umar Farooq Zahoor, som i en årrekke har vært etterlyst av norsk politi, anklaget for en sentral rolle i Nordea-bedrageriet.

Her ankommer sjeiken og Farooq Zahoor Guyana i Sør-Amerika, som også har kjøpt vaksiner.

Sier han vil betale tilbake

– Jeg vil formelt be om en refusjon for den gjenstående summen for dosene som ikke er levert, skriver helseminister Kwaku Agyeman-Manu i et brev til sjeiken datert 2. august.

Landet bestilte først 3,4 millioner doser fra sjeiken, en ordre som deretter ble redusert før den til slutt ble kanselert i etterkant av VGs avsløring og forsinkede leveranser.

En represenant for regjeringspartiet hevdet først at Ghana ennå ikke hadde betalt for noen av vaksinene.

Men Sentralbanken i Ghana bekreftet i forrige uke at regjeringen betalte et forskudd på halve kjøpesummen for 300.000 doser, ifølge en granskningsrapport utarbeidet av en komitee i nasjonalforsamlingen.

Ghana krever derfor omkring 22 millioner kroner tilbake fra sjeiken.

I et svarbrev datert 5. august opplyser sjeik Al Maktoum at han er villig til å tilbakebetale forskuddet.

I et påfølgende brev datert 11. august opplyser han at pengene skal være tilbakebetalt.

Hverken sjeiken eller Farooq Zahoor har besvart VGs henvendelser.

Krever helsemininsterens avgang

Opposisjonen i Ghana krever at helseministeren går av som en følge av saken, samtidig som det går en større protestbølge mot ministeren på sosiale medier, blant annet under emneknaggen #AgyemanManuMustGo.

Da helseministeren møtte foran granskningskomiteen som har undersøkt handelen, innrømmet han at godkjenningen av avtalen ikke gikk om nasjonalforsamlingen, som grunnloven i Ghana krever.

Han forklarte at han i stedet mente å ha dekning i krisefullmakter gitt som en følge av pandemien.

Under granskningen kom det også frem at Regjeringsadvokaten i Ghana advarte mot å underskrive avtalen med sjeiken.

Organisasjoner som Governance Watch Ghana har også krevd helseministerens avgang, mens en annen rettighetsorganisasjonen, The Alliance for Social Equity and Public Accountability, har krevd en politietterforskning av ministeren.

Forsiden på en av Ghanas største aviser mandag denne uken. Foto: Faksimile

Verdensomspennende handel

Sjeik Al Maktoum har operert som en salgsagent for det anonyme og nyopprettede selskapet Aurugulf i Emiratene.

I tillegg til Ghana har mellommenne bak selskapet solgt eller forsøkt å selge vaksiner til minst åtte andre land.