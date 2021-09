HARDE KÅR: I Brasil har pandemien sendt mange på gaten. Her fra storbyen São Paulo.

Brasils hjemløse: Kjemper mot sult, kulde og arbeidsledighet

Pandemien har ført til en kraftig økning av fattige i Brasil. I millionbyen São Paulo kjemper de hjemløse mot sulten, og mot kulden. Antallet nye ansikter på gaten bare øker.

Av Martin Tonholt

Klokken har så vidt blitt åtte på morgenen. Det er vinter i São Paulo, og bitende kaldt i Sør-Amerikas største og rikeste by. Brasil, som gjerne forbindes med samba og varme strender, har vært igjennom den verste kuldebølgen på nesten 30 år. Flere byer har opplevd minusgrader, frost og snø.

Frivillige organisasjoner i São Paulo slo alarm etter å ha funnet fem døde mennesker på gaten en og samme morgen. Minst 17 personer skal ha fryst i hjel under de kalde nettene.

Vitor (60) kunne vært en del av statistikken. Det er bare få dager siden han ble funnet liggende på fortauet, iskald og inntullet i tepper og klesplagg han forsøkte å holde varmen med. Kroppstemperaturen hans var sterkt redusert.

–Jeg hadde så vondt i hodet, forteller han oss.

– Og det var så kaldt på beina.

Da helsepersonalet var på plass en halv time senere konstaterte de hypotermi. Vitor var i ferd med å fryse i hjel.

30 meter unna, i lokalet vi står i, var det varme senger, men her var dørene låst.

– Vitor hadde ikke fylt ut de nødvendige papirene, og oppfylte ikke myndighetenes kriterier for hjelp, forteller Paulo Escobar (43) som var med å redde Victors liv.

Vitor forteller om da han var i ferd med å fryse i hjel.

– En katastrofe



Vi befinner oss i velferdssenteret i bydelen Mooca, i sentrum av São Paulo. Utenfor står hundrevis av mennesker og venter. Mange er pakket inn i grå tepper for å holde varmen. Andre er så vidt i ferd med å våkne etter nok en natt på den kalde asfalten.

Her driver den katolske presten Julio Lancellotti (72) matutdeling for de hjemløse. Det var han som fant Vitor. «Gatenes Jesus», eller bare «Padre Julio» som de fleste kaller han, har jobbet med samfunnets svakeste i over 30 år.

– Jeg kan takke Padre Julio og han der oppe, sier Vitor og peker opp mot himmelen. Nå har han fått varme klær og en seng og sove i.

KULDE: Tidligere i sommer slo frivillige organisasjoner i São Paulo alarm etter å ha funnet fem døde mennesker på gaten en og samme morgen. Minst 17 personer skal ha fryst i hjel under de kalde nettene.

– Pandemien har vært en katastrofe for Brasil, sier Padre Julio, som bekrefter at pandemien har ført til en kraftig økning av mennesker som trenger hjelp.

– Og den har endret profilen på de som lever på gaten. Antallet unge har økt. Antall familier har økt. Antall kvinner med barn har økt.

I fjor vedtok den brasilianske kongressen coronastøtte til mer enn 60 millioner mennesker, men i år har regjeringen kuttet beløpet drastisk. Nå øker arbeidsledigheten, samtidig som prisene på mat, strøm og bensin går i været.

Økte råvarepriser er positivt for de store landbruksprodusentene i Brasil som eksporterer store mengder matvarer som kjøtt og soya til utlandet, men det gjør hverdagen vanskelig for stadig flere brasilianere.

Over halve befolkningen lever med såkalt matusikkerhet, det vil si uten forutsigbar tilgang på næringsrik mat. Ca 20 millioner brasilianere sulter ifølge tall fra desember 2020, nesten en dobling fra bare to år tilbake.

– Det finnes ikke sult i Brasil, sa president Bolsonaro da.

– Du ser ingen skinnmagre mennesker i gatene her, påsto han.

Padre Julio deler ut varme klær i kirken

Fra hånd til munn

Nå snakker ikke presidenten lenger om de store sosiale problemene i landet. I stedet gjør han som Trump, og har allerede begynt å så tvil om valgresultatet til neste år.

På de siste meningsmålingene sier så mange som 64 % av de spurte at de ikke vil stemme på ham. Dersom den tidligere presidenten Lula Da Silva stiller til valg viser målingene at Bolsonaro taper med god margin.

Titalls millioner av mennesker i Brasil jobber i såkalt uformell sektor. Mange av dem lever fra dag til dag, fra hånd til munn. Uten hjelp eller støtte er veien til arbeidsløshet og ekstrem fattigdom kort.

Padre Julio er en av mange som advarer om «en humanitær krise» i Brasil. Hver dag serverer han mellom 500 og 600 mennesker i lokalet vi befinner oss i, der han sammen med hjelperne sine deler ut frukt, boller og varme klær til folk i den lange køen.

–Jeg er avhengig av maten jeg får her for å overleve. Noen dager er det alt jeg har, sier Luis (53).

Han har bodd på gaten i 9 måneder, forteller han. Han snakker lavt og smiler forsiktig bak ansiktsmasken.

–Jeg er gift og har 3 barn.

Etter å ha mistet jobben kom han til São Paulo fra byen Santo André hundrevis av kilometer unna i håp om å finne en måte å forsørge familien på. Uten hell.

–Jeg klarer ikke vende tilbake til familien, sier han og ser bort. Skammen er for stor. Nå har han begynt å drikke.

TØFF HVERDAG: I fjor vedtok den brasilianske kongressen koronastøtte til mer enn 60 millioner mennesker, men i år har regjeringen kuttet beløpet drastisk. Nå øker arbeidsledigheten, samtidig som prisene på mat, strøm og bensin går i været.

– Farlig

De som bor på gaten er sårbare mennesker som lever under sterkt psykologisk press, forteller Ronaldo Cruz (45) som jobber med hjemløses psykiske helse.

– Noe man ser mye av er folk med ulik grad av hallusinasjoner. De har det ikke når de kommer hit, men utvikler det etter hvert.

Han forteller at det er vanskelig for mange av dem å komme ovenpå igjen. Mange søker trøst i alkohol og andre rusmidler.

Flere av hjelperne til Padre Julio har selv opplevd hvor tøft livet på gaten kan være. Otávio (29) kom til São Paulo fra byen Curitiba.

–Jeg kom hit og brettet en matte av pappesker på fortauet, forteller han. På den ble han boende i mange måneder.

Med over 7 millioner biler som sirkulerer i gatene hver eneste dag er São Paulo en sterkt forurenset by. Otávio ble syk og opplevde bronkitt og astmalignende symptomer. Etterpå var livet en kamp.

– Det var dager da jeg bare ble liggende, sier han.

Møtet med Padre Julio ble et vendepunkt. Nå får han hjelpe til med utdeling av mat, og jobber hardt for å unngå å havne på gaten igjen.

– Etter midnatt er gaten farlig, sier Otávio, som forteller om flere episoder der hjemløse har blitt satt fyr på og blitt drept mens de sover. Vold og drap er en del av hverdagen i den brasilianske storbyen, også for de mange hjemløse.

– Det brasilianske samfunnet er aporofobisk. Det har aversjon mot fattige, sier Padre Julio.

Tre hjemløse spiser frokost på gata. Stadig flere slår seg til på fortauet og på torg i sentrum av São Paulo.

Helt og forhatt

Med over 700.000 følgere på Instagram er han en helt for mange, en som redder liv, og sørger for klær, mat og husly for de som trenger det mest. For andre er han en forhatt politisk figur. Han mottar trusler, blir skjelt ut på gaten og har vært i klammeri med myndighetene.

Få dager etter besøket vårt nektet politiet frivillige å dele ut mat i «Cracolândia», et stort område av hjemløse crack-misbrukere i sentrum av byen som bare vokser, der narkotika omsettes åpenlyst. Politiet og flere politikere hevder matutdelingen den katolske presten driver i området bidrar til å opprettholde kriminalitet.

– Hvis man har blitt arbeidsledig under pandemien er det ens egen skyld, sier Bia Doria, sosietetskvinnen som er gift med den mektige guvernøren i São Paulo, João Doria. Hun har tidligere hevdet at folk bor på gaten «fordi de liker det», og sagt at man ikke bør gi dem mat.

– Myndighetene har aldri vært en alliert, sier Padre Julio. Han mener politikerne i Brasil er mest opptatt av de rikes privilegier, og har opplevd å bli sprayet med pepperspray av politiet.



Ettersom politikerne egentlig ikke er interessert i disse menneskene har de heller ingen plan eller politikk for å hjelpe dem, sier han.

– De bare gjentar tiltak vi har sett i mange år at ikke virker.

Han hevder nyliberalismen ekskluderer den delen av befolkningen som ikke er økonomisk aktive. De passer ikke inn i samfunnsmodellen Fattige mennesker bli overflødige, sier han.

At det følger konflikt med å velge de fattiges side i et Brasil preget av stor ulikhet har han forsont seg med.

– Du kan ikke kjempe for noe uten å bli såret. Det er en del av livet, sier Padre Julio.