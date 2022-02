Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) fordømmer Russlands handlinger i Ukraina, men mener det er i Norges interesse å fortsette dialogen og samarbeidet med nabolandet. Hun talte onsdag på Kirkeneskonferansen.

Huitfeldt på Kirkeneskonferansen: − Russland vet hvor de har oss

Med den russiske ambassadøren i salen, fordømte utenriksminister Anniken Huitfeldt Russlands handlinger i Ukraina. Men hun vil fortsette samarbeidet i nord.

Av NTB og Oline Birgitte Nave

– Vi fordømmer Russlands handlinger i Ukraina. Men vi ønsker å fortsette samarbeidet med det russiske folk, sa Huitfeldt i en tale på Kirkeneskonferansen onsdag.

I salen satt Russlands ambassadør til Norge, Tejmuraz Otarovitsj Ramisjvili.

Huitfeldt sa i talen at Russland i praksis har okkupert deler av en selvstendig, uavhengig nasjon, og at de er i posisjon til å gjennomføre en storstilt militær operasjon, også mot resten av Ukraina, uten varslingstid.

– Da må vi holde fast ved noen grunnleggende forutsetninger: Vi forhandler ikke om folkeretten. Eller om grunnleggende, internasjonale kjøreregler.

Vil fortsette samarbeid

Huitfeldt sier at en vedvarende negativ politisk utvikling i Russland også påvirker folk til folk-samarbeidet i nord, og understreker at regjeringens linje i forholdet til Russland er både å avskrekke og berolige.

– Derfor er det viktig å videreføre det praktiske samarbeidet, den politiske dialogen og åpenhetslinjen. Jo vanskeligere forholdet er, desto viktigere er det å snakke sammen. Naboer snakker om saker av felles interesser. Både de enkle og de mer krevende, sa Huitfeldt.

Hun viste til et godt samarbeid om fiskeriforvaltning, økonomisk utvikling, miljø og atomsikkerhet i nord, samt samarbeid om kystvakt og grensevakt.

Varslet Russland om øvelse

Huitfeldt påpekte også at Norge skal være vertskap for Nato-øvelsen Cold Response neste måned. Men hun sier at det er full åpenhet om øvelsen, og at Russland er varslet på forhånd.

– Det er ikke eskalerende, understreket hun, og legger til at Norge ikke har allierte øvelser i Øst-Finnmark eller allierte baser i Norge.

– Det har vi valgt selv for å redusere spenningen. Russland vet hvor de har oss, sier utenriksministeren.

Så langt har man ikke sett noe uvanlig aktivitet i Nord som har direkte implikasjoner for kontakten og samarbeidet med Russland, ifølge Huitfeldt.

– Men vi må dessverre være forberedt på det. I møte med en ny situasjon og et mer utfordrende forhold til Russland, så er det tydeligere enn noen gang at Norge er helt avhengige av Natos kollektive sikkerhet.