MULIG MØTE: Et møte mellom Biden og Putin er i prinsippet avtalt, men det gjenstår å se om det faktisk skjer.

Sår tvil om toppmøte: − En måte å gjøre seg viktig på

Rett etter at USA hadde kunngjort at Joe Biden var villig til å møte Vladimir Putin, meldte Russland at et slikt møte er «for tidlig». Hvis de to presidentene faktisk møtes, fortsetter uenigheten ved forhandlingsbordet.

Publisert: Nå nettopp

Det jobbes på spreng langs flere diplomatiske spor for å unngå krig i Ukraina. Men Russland holder tilbake når det gjelder et toppmøte mellom den russiske og den amerikanske presidenten.

– Det er en måte å gjøre seg mer viktig på, sier Russland-ekspert Jakub M. Godzimirski ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI), om at Russland sier at et toppmøte er for tidlig.

Nyheten om et møte mellom Joe Biden og Vladimir Putin kom søndag kveld. USA stilte én betingelse for møtet. Ingen invasjon av Ukraina.

Mandag formiddag kom Kreml med uttalelser som skapte usikkerhet rundt toppmøtet.

– Det er for tidlig å snakke om noen spesifikke planer for å planlegge et toppmøte, sier talsmann for Kreml, Dmitry Peskov.

Dermed var det som kunne virke som et spikret møte, ikke lenger like sikkert. Mandag ettermiddag krever Frankrike at Putin svarer på forespørselen om å møte Biden, melder nyhetsbyrået AFP.

Godzimirski sier at å skape slik usikkerhet er en slags forhandlingspolitikk fra Russland.

– Det er mye vilje på vestlig side til å gjøre alt som kan gjøres for å unngå at det blir et blodbad. Det vet russerne også.

Villig til å strekke seg langt

Initiativet til møtet kom fra den franske presidenten Emmanuel Macron, etter at han hadde snakket med Putin via telefon.

Det var planlagt at USAs utenriksminister Antony Blinken og den russiske utenriksministeren Sergej Lavrov skulle møtes i forkant 24. februar.

Lavrov bekreftet mandag at møte vil gjennomføres, melder Reuters.

Partene står svært langt fra hverandre:

Russlands viktigste krav er at Ukraina og Georgia ikke får bli medlem av Nato, noe begge land har jobbet mot i ti år.

Russland krever også at Nato trapper ned sin tilstedeværelse i medlemsland i Øst-Europa, som Polen og de baltiske landede.

Nato fastholder at Ukraina og Georgia selv skal få velge hvem de vil alliere seg med, den såkalte «åpen dør»-politikken.

I stedet for å trekke Nato-styrker ut av i medlemsland i Øst-Europa, har Nato lovet at tilstedeværelsen blir styrket.

Ukraina vil ikke få militær støtte fra Nato dersom Russland invaderer. Men flere Nato-land har støttet Ukraina med militærutstyr.

Har du ikke fått med deg bakteppet? Les disse to sakene:

Russland med nye krav til Nato: Slik vil Putin endre Europa

Opplysninger til VG: Slik vil Nato svare Russland

FLERE SAMTALER: Biden og Putin har snakket sammen over telefon og videosamtaler flere ganger den siste tiden.

Dersom Biden og Putin møtes til slutt, er det flere ting som vil være viktige for dem begge.

–Både amerikanerne og vesten er nok villige til å strekke seg ganske langt for at Putin skal velge vekk militær eskalering, men de vet det må legges til rette for at han kan ha æren i behold. Som er ganske viktig for Putin, sier forsker ved Institutt for forsvarsstudier, Karen Anna Eggen.

Hun tror Russland vil hamre inn budskapet om at de fortsatt krever de sikkerhetsgarantiene de har stilt.

– Jeg er skeptisk til at Putin og den lille kretsen rundt han, ønsker en fredelig løsning. De ønsker at sikkerhetsarkitekturen i Europa endres, sier Eggen.

Vil tydeliggjøre konsekvensene

Under telefonsamtalene mellom Biden og Putin tidligere, har Biden vært klar på at USA vil komme med et kraftig svar på enhver russisk invasjon av Ukraina.

Eggen tror Biden vil gjenta dette nå.

– USA vil være tydelig på konsekvensene og presse hardt på for å finne en diplomatisk løsning.

Russland risikerer harde sanksjoner fra USA, dersom de invaderer Ukraina. Visepresident i USA, Kamala Harris, uttalte nylig at USA vil ramme Russlands finansielle institusjoner og industri.

SANKSJONER: USA har uttalt flere ganger at de vil komme med tøffe sanksjoner mot Russland hvis de invaderer Ukraina.

Møtet vil også være åpent for andre parter som er en del av konflikten.

– Det er forutsigbart hvordan Russland vil bruke møtet, nemlig fremstille seg selv som en part som ønsker å finne en fredelig og diplomatisk løsning.

Godzimirski ved NUPI tror Russland er mer opptatt av å få til noe, enn å prate med viktige aktører.

– Sett fra deres perspektiv, hadde det beste vært å få til noe de kunne solgt som en seier til sitt hjemmepublikum uten å måtte bruke militær makt mot Ukraina.

Ukrainias utenriksminister Dmytro Kuleba, sier de ønsker det franske initiativet til et møte velkomment, og håper det kan føre til at Russland trekker tilbake styrkene sine.

– Vi tror at ethvert forsøk på diplomatiske løsninger er verdt å prøve, sier han i en uttalelse.

Putin innkalte mandag til et ekstraordinært møte i det russiske sikkerhetsrådet.

Der varslet presidenten at en avgjørelse om hvorvidt Russland skal anerkjenne de to utbryterfylkene Luhansk og Donetsk ville komme mandag.

Vurderer anerkjennelse

Mandag sammenkalte den russiske presidenten til et møte for å diskutere Dumaens forslag om å anerkjenne de separatistkontrollerte områdene i Øst-Ukraina som uavhengige stater.

Ifølge AP var det presidentens sikkerhetsråd som Putin kalte inn for å snakke om temaet.

– Hensikten med dagens møte er å lytte til kollegaer og beslutte våre videre steg i denne retningen, inkludert henvendelsen fra folkerepublikkene Donetsk og Luhansk til Russland hvor de søker anerkjennelse av sitt selvstyre samt resolusjonen fra Dumaen om det samme temaet, sa Putin til rådet, ifølge CNN.

Forrige tirsdag oppfordret den russiske nasjonalforsamlingen, Dumaen, president Putin til å anerkjenne de to utbryterrepublikkene – et trekk som i seg selv kan fremprovosere en krig.