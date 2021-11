FYSIKERDRØMMEN: Manfred Steiner (89) har endelig oppnådd drømmen om å ta en doktorgrad i fysikk.

89-åring tok doktorgrad og ble fysiker

Som 70-åring bestemte Manfred Steiner seg for å følge den livslange drømmen om å bli fysiker. Nå har han fått doktorgraden.

Av Selma Heiberg Hellstrand

89-åringen fra Rhode Island i USA råder folk til å gjøre det de ønsker.

– Følg drømmen din, for senere i livet vil du kanskje angre på at du ikke gjorde det, sier han.

Fysikerdrømmen startet allerede da Steiner var tenåring etter at han leste om Albert Einstein og Max Planck. Men etter andre verdenskrig rådet moren og onkelen ham til å studere medisin, fordi det var en mer sikker studieretning, skriver AP.

Steiner hørte på familien og jobbet lenge som professor i medisin, men fascinasjonen hans for fysikk stoppet aldri.

Som 70-åring startet han derfor å ta emner på det prestisjetunge universitetet Brown i USA.

IVRIG STUDENT: Manfred Steiner (89) blir beskrevet som seriøs og hardtarbeidende.

Professor var skeptisk

Fysikkprofessoren Brad Marston var skeptisk til sin nye godt voksne student. Han forteller til AP at han har hatt studenter i 40-årene tidligere, men aldri noen i 70-årene.

Likevel tok det ikke lang tid før den nye studenten motbeviste ham. Steiner var nemlig seriøs og hardtarbeidende. I tillegg hadde han god bakgrunnskompetanse.

– Han har skrevet flere rapporter innen medisin enn jeg har skrevet om fysikk. Han hadde allerede en vitenskapelig tankegang før han begynte på studiet, sier professoren.

Steiner har hatt flere helserelaterte problemer under studietiden, men han har fortsatt klart å ta graden sin. Men akkurat hva han skal bruke graden til er ikke helt sikkert.

– Jeg ser ikke etter en betalt jobb, ler 89-åringen.

Ikke verdens eldste

Ifølge Guinness World Records er ikke Steiner den eldste doktorgradstudenten. I 2008 var det en 97-åring i Tyskland som gikk av med denne seieren.

Steiners historie har likevel skapt oppmerksomhet rundt om i verden. Han har blant annet hjulpet en 57 år gammel matteentusiast, som heller ikke fulgte drømmen sin.

– Du er fortsatt ung, for all del gå for matematikk, sa han.