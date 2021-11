Danmarks regjering vil gjeninnføre coronapass

Den danske regjeringen vil gjeninnføre krav om coronapass i en rekke sammenhenger. Samtidig erklæres covid-19 igjen for en samfunnskritisk sykdom.

Av Stella Bugge og NTB

Det opplyser statsminister Mette Frederiksen på en pressekonferanse mandag kveld.

– Jeg vil komme med en kraftig oppfordring til dere som ikke er vaksinert: ta den vaksinen. Gjør det for deres egen skyld, for deres barns skyld og for deres foreldre. Ta den vaksinen for å hjelpe de mest sårbare i vårt samfunn, sier Frederiksen.

Smitten har økt kraftig de siste ukene i Danmark, og antall innlagte på sykehus er tredoblet på en måned.

303 mennesker er mandag innlagt på danske sykehus med covid-19. Det er 21 flere enn dagen før og det høyeste tallet siden 15. februar. Siste døgn er det registrert 2.294 smittetilfeller, og det er femte dag på rad med flere enn 2.000 smittetilfeller.

Det var den 10. september at Danmark sluttet å kategorisere Covid-19 som en samfunnskritisk sykdom. Siden har smittetallene skutt i været. Berlingske Tidende melder at det den siste uken i snitt har vært 2230 smittetilfeller per dag.

Denne kategoriseringen gjør det mulig å innføre en rekke særregler, for eksempel forsamlingsforbud, krav om coronapass og krav om munnbind, skriver Det danske helsedepartementet på sine nettsider.

Folketingets epidemiutvalg skal nå ta stilling til om de skal følge ekspertenes innstilling.

Det foreslås at coronapasset skal gjelde for alle fra 15 år og oppover, og ikke 16 år som tidligere.

Det er over 4,5 millioner dansker som har tatt vaksinen.

Hvis man har været smittet med corona, vil coronapasset kun gjelde i seks måneder i stedet for 12 måneder.