Grensedrama og krisemøte: Hundrevis av migranter vil inn i Polen

Polske soldater brukte mandag tåregass mot migranter som forsøker å ta seg inn fra Hviterussland.

Polen har erklært unntakstilstand ved grensen og satt inn væpnede soldater for å stanse migranter som vil inn i landet fra Hviterussland.

Akkurat nå befinner flere hundre migranter seg på grensen mellom Bruzgi og Kuźnica.

– Mer enn 12.000 soldater er på vakt ved grensen, sier Polens forsvarsminister Mariusz Blaszczak via Twitter mandag.

– Vi er forberedt på å forsvare den polske grensen, legger han til.

Videobilder i sosiale medier viser migrantene langs motorveien og soldatene som står i veien. Migrantene har heller ingen mulighet til å snu. Det sørger hviterussiske soldater for.

Én video på Twitter skal angivelig vise hviterussiske soldater som presser kvinner og barn over til polsk side.

Krisemøte i Polen

Polske soldater brukte mandag tåregass mot migranter som forsøkte å krysse grensen, ifølge den polske avisen Wyborcza.

Klokken 13 melder polske grensevakter via Twitter at hviterusserne førte en gruppe migranter til grensegjerdene og forsøkte å få dem over til Polen, men forsøket lyktes ikke.

– Bildene vi nå ser fra grenseområdene mellom Hviterussland og Polen er veldig bekymringsfulle, sier Anders Aalbu, Norges talsperson for FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR), til VG.

– UNCHR har gjentatte ganger sagt at det er helt uakseptabelt å utnytte flyktninger og migranter i et politisk spill. Nå er det behov for handling og vi oppfordrer Hviterussland til å unngå at liv settes i fare, fortsetter Aalbu.

Den politiske ledelsen i Polen sitter ved 13.30-tiden i et krisemøte om situasjonen.

Statsminister Mateusz Morawiecki er til stede på møtet, sammen med visestatsministeren for sikkerhet og lederne for departementet for nasjonalt forsvar og innenriks- og administrasjonsdepartementet.

Flere skal ha mistet livet

Migranter i Hviterussland har tidligere fortalt VG om reisebyråer som selger «pakketurer» til EU-land via Hviterussland.

Mange av migrantene har nå vært ved grensen i flere uker. Flere av dem skal ha blitt banket opp når de har forsøkt å gå inn i Hviterussland igjen.

Nå lever de utendørs, gjennom kalde netter og uten tilstrekkelig tilgang på mat og drikke.

Minst seks personer skal ha dødd i grenseområdene.

Fra polsk hold hevdes det at migrantene er under streng kontroll av hviterussiske soldater, men en av migrantene sier ifølge Wyborcza at initiatiet til å gå i samlet flokk kom fra migranter fra Irak.

Politisk spill

Reuters melder at Litauen har besluttet å flytte flere soldater til grensen mot Hviterussland. Regjeringen i Litauven vurderer også å erklære unntakstilstand, slik Polen har gjort.

Bakteppet for krisen er at de to baltiske landene og Polen gir tilflukt til den hviterussiske opposisjonen mot president Aleksandr Lukasjenko, ofte omtalt som Europas siste diktator.

EU har anklaget Hviterussland for å ha iscenesatt migrantflommen som hevn mot EU-sanksjoner rettet mot regimets håndtering av landets opposisjonelle.

Allerede i mai advarte Lukasjenko at han ikke lenger ville hindre migranter fra å ta seg videre til EU, som straff for at EU har styrket sanksjonene mot Hviterussland.