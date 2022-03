SKADET: En kvinne får hjelp etter at hun ble skadet da bomber traff Mariupol 2. mars.

Ordføreren i havnebyen Mariupol: − Vi blir ødelagt

Russiske styrker vil avskjære havnebyen Mariupol fra strøm, vann, varme og transport, hevder byens ordfører Vadym Boitsjenko.

– Mariupol er fortsatt under ild. Kvinner, barn og eldre lider. Vi blir ødelagt som en nasjon. Dette er folkemord på det ukrainske folket, sier ordfører Vadym Boitsjenko i en uttalelse torsdag ettermiddag, ifølge Reuters.

Byen har det siste døgnet vært under konstant angrep, sier han. Det har ført til at de har mistet både vann- og strømforsyning.

Det bor omtrent 400.000 personer i Mariupol. Det er usikkert hvor mange som har klart å komme seg ut.

BOMBER: Et bygg er skadet etter angrep mot Mariupol 2. mars.

Omtrent klokken 17 torsdag meldte Reuters at byen fortsatt er under angrep. Ifølge BBC var Mariupol fortsatt under ukrainsk kontroll torsdag ettermiddag.

– Akkurat som i Leningrad

Ordføreren mener russiske styrker vil avskjære havnebyen fra strøm, vann, varme og transport.

– De forsøker å skape en blokade her, akkurat som i Leningrad, hevder ordføreren.

Han viser da til den grusomme beleiringen av St. Petersburg, da kalt Leningrad, i 1941–44 der nazistene omringet byen og alle forsyningslinjer ble kuttet.

Mange hundre tusen sivile omkom før beleiringen ble opphevet etter to og et halvt år.

Mariupol er et viktig strategisk mål for Russland.

Får de kontroll over denne byen, kan opprørsstyrker fra Øst-Ukraina slå seg sammen med tropper fra Krim, halvøya som Russland annektere i 2014, skriver BBC.

Får ikke kontakt med familien

Innbyggere i Mariupol har sagt til BBC at russiske bomber har knust boligområder i byen.

– Vi har ikke hatt lys, varme eller vann på to dager, og vi har nesten ikke mat igjen, sier 27 år gamle Maxim til BBC.

Han fylte badekaret før vannet ble stoppet, men det begynner å bli tomt.

– Vi er livredde, sier Maxim.

SLUKKING: Brannvesenet jobber hardt etter at russiske styrker angrep Mariupol 24. februar.

Reuters har snakket med 30 år gamle Dmitriy som har familie som fortsatt er i Mariupol.

Han får ikke tak i dem på grunn av strømbruddet, og vet ikke hvordan de har det.

– Jeg har ikke klart å nå dem på rundt 24 timer. Vi levde alle et fredelig liv, jobbet, studerte, la planer, helt til livet ble snudd helt på hodet, sier Dmitriy til Reuters.