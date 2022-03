Ukrainske soldater posisjonerer seg under en bro under en skuddveksling i Kyiv. Bildet er fra fredag 25. februar.

Flere hundre nordmenn vil bidra i krigen – har kontaktet Forsvaret og Ukrainas ambassade

På sosiale medier forteller flere nordmenn at de vil reise til Ukraina for å kjempe mot Russland. Ukrainas ambassade sier til VG at mange har kontaktet dem – og hevder at tusener fra hele verden nå vil dra til krigen.

Av Lara Rashid

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

«Dusinvis» svarer ambassadør Viacheslav Yatsiuk da VG spør hvor mange som har kontaktet den ukrainske ambassaden i Oslo – med ønske om å registrere seg for å krige mot Russland i Ukraina.

Samtidig opplyser Forsvaret til Forsvarets forum at mellom 200 og 300 mennesker har tatt kontakt med dem og uttrykt ønske om å bidra i krigen i Ukraina.

Det var lørdag at den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj ba folk om å melde seg frivillig til å kjempe på ukrainsk side. Ambassadør Viacheslav Yatsiuk sier til VG at det er satt i gang en prosess for å organisere en internasjonal enhet for fremmedkrigere som vil tilslutte seg den ukrainske hæren.

– Jeg vet ikke hvor mange som har registrert seg for å reise, men jeg kan si at jeg har blitt kontaktet av «dusinvis» som har vist støtte og interesse.

Yatsiuk kan ikke si mye om bakgrunnen til de som har meldt seg, men ut ifra det han vet, så kan han si at det er både nordmenn og folk med link til Ukraina.

– Jeg vet at det folk med forskjellig bakgrunn, og noen av de drives også av at de har familie i Ukraina.

– Dette er ikke såkalte eventyrlystne folk som bare vil ha erfaringen, dette er seriøse mennesker som vet hva som står på spill, sier han.

Yatsiuk sier at Ukraina trenger leger, folk med militær bakgrunn og noen ganger trengs også elektrikere. Han understreker at han ikke kan være mer spesifikk rundt detaljene.

Ifølge ambassadøren er det allerede tusenvis av utlendinger fra hele verden som vil reise til Ukraina.

– Den russiske aggresjonen er ikke bare et angrep mot Ukraina, men et angrep på selve grunnlaget for internasjonal lov og orden.

ENGLAND: Ukrainere i England samler militærutstyr som skal sendes til det Ukraina.

Ambassadøren understreker at det er viktig å forstå konteksten av krigen, for å forstå hvorfor så mange fremmedkrigere fra hele verden har vervet seg til den ukrainske hæren.

– Dette er ikke bare hvilken som helst krig. Dette er en enestående trussel mot internasjonal fred siden andre verdenskrig, sier en rystet Yatsiuk til VG.

Statsminister Jonas Gahr Støre har imidlertid bedt nordmenn tenke seg grundig om før de velger å reise.

– Da tror jeg man må tenke seg grundig om. Jeg skjønner at de diskusjonene oppstår, men krig er dramatisk, sa Støre til TV2 på lørdag.

– Skal ikke lage oversikt over norske borgere som reiser

VG har vært i kontakt med PST som sier at de ikke har oversikt over de som registrerer seg for å krige i Ukraina.

– Vi har ikke, og skal ikke lage oversikt over norske borger som slutter seg til konflikten på ukrainsk side, sier kommunikasjonsdirektør i PST, Trond Hugubakken.

PST følger med på voldelige ekstremister, men ser ingen tegn til bekymring knyttet til denne konflikten.

– Når det gjelder norske voldelige ekstremister som PST allerede har et fokus på og er bekymret for, så ser vi ikke noe tegn på at de ønsker å reise for å skaffe seg kamperfaring, sier Hugubakken.

Han legger til at det ikke er ulovlig for folk å reise ned til Ukraina å kjempe, men at det er straffbart å reise for å kjempe på russisk side.

– Det som kan være straffbart å slutte seg til et annet land væpnende styrker dersom det landet har handlet folkerettsstridig, noe Russland gjør i dette tilfellet.

INGEN TEGN: ifølge PST, er det ingen tegn til at ekstremister som er radaren til PST ønsker å reise til Ukraina for å skaffe til kamperfaring.

Applauderer Norge

Ambassadøren sier han vil applaudere Norge for den innsatsen og engasjementet landet har vist for krigen i Ukraina.

– Norge bidrar med viktige støtte som våpen, bistand og sanksjoner. Det er vi veldig takknemlige for.

Likevel vil han legge til at det Ukraina fortsett trenger støtte fra Norge.

– Vi trenger forsvarsstøtte, sofistikerte våpen og hjelp til bedre beskyttelse. Vi trenger også sterkere økonomisk støtte, og i det norske tilfellet trenger vi også støtte til energisikkerhet.