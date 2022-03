FLUKT: Ukrainere flykter fra byen Irpin nordvest for Kyiv lørdag.

Humanitære korridorer: − Mange tror det er en fysisk korridor

Tre ganger har det vært forsøk på å evakuere sivile ukrainere gjennom såkalte humanitære korridorer. Men hva er egentlig en humanitær korridor?

Av Anna Sofie Tønder Tørmoen

– Mange tror det er en fysisk korridor man kan gå gjennom, sier generalsekretær i Flyktninghjelpen, Jan Egeland.

Han har tidligere forhandlet om såkalte humanitære korridorer med russisk militære, i blant annet Syria.

– Det er i virkeligheten en veldig enkel og sårbar avtale om å ikke angripe en avtalt rute gjennom et avtalt antall timer. Det er ikke noe sofistikert ved dette, ingen struktur, sier Egeland.

Mandag morgen kunngjorde det russiske militæret at det ville bli en midlertidig våpenhvile i flere ukrainske byer, slik at sivile kunne evakuere.

Dette er imidlertid ikke første gang Russland erklærer midlertidig våpenhvile i løpet av invasjonen.

I helgen ble det gjort to forsøk på en våpenhvile og evakuering av sivile i byen Mariupol. Det første ble meldt om lørdag morgen.

På formiddagen tok det likevel ikke lang tid før våpenhvilen ble brutt.

Egeland peker på to hovedproblemer med avtalene om våpenhvile i Ukraina.

Det ene er at det har vært en foreløpig avtale mellom forhandlingsdelegasjoner i Hviterussland og generelle løfter fra russerne om å bidra til en humanitær evakuering, forklarer Egeland.

– Men det har ikke vært detaljerte avtaler mellom de militære kommandantene i området. Dermed blir det alt annet enn trygt langs den såkalte trygge ruten.

Det andre problemet er at Russland har sagt at evakueringen skal foregå til områder de sivile ikke anser som trygge.

Ville evakuere til Russland og Hviterussland

Russland opplyste at de humanitære korridorene fra Ukraina ville føre til Russland og Hviterussland.

Dette ble ikke godt mottatt av ukrainske myndigheter.

En talsperson for den ukrainske presidenten kalte Russlands holdning til humanitære korridorer for «helt umoralsk».

Visestatsministeren i Ukraina, Iryna Vereschuk, avslo forslaget fra Russland om humanitære korridorer til Russland og Hviterussland, og kom med et nytt forslag: De sivile skulle evakueres til den ukrainske byen Lviv i stedet.

– Dette er ikke et akseptabelt alternativ. Det er uaktuelt at sivile drar til Hviterussland for deretter å bli satt på fly til Russland, sa hun ifølge Reuters.

– Korridoren må lede til et trygt sted

Helgens våpenhviler gjaldt kun for byen Mariupol. Mandagens våpenhvile inkluderte litt flere byer som Kyiv og Kharkiv, men det er ikke nok mener Egeland.

Han mener våpenhvilen burde omfatte et større område.

– Man burde erklært våpenhvile rundt hele Mariupol, rundt hele Kyiv og Kharkiv. Slik at sivile kan komme ut og hjelpesendinger inn, uten at det er langs en sårbar vei, mens kamphandlinger foregår i nærheten.

For at evakueringen skal være vellykket, må de humanitære korridorene lede til et trygt sted, sier Egeland.

– Vi vil alltid arbeide for at mennesker selv må få bestemme hvor de vil dra. Om det er til et ukrainsk kontrollert territorium, russiske områder eller et naboland. Det er prinsippet for enhver evakuering eller relokalisering av mennesker.