Bor utenfor by tatt av russiske styrker: − Vi gjemmer oss hele dagen

Ruslana (41) og familien har trukket for gardinene i leiligheten. Utenfor har russerne inntatt gatene. Og snart er kjøleskapet tomt.

Av Vilde Haugen

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Invasjonen av Ukraina fortsetter inn i sitt åttende døgn. Onsdag kveld fortalte borgermester Igor Kolykhaev at den strategisk viktige byen Kherson har falt. Rundt 300.000 mennesker bor i byen.

Samme dag tikker det inn en melding til VGs journalist på Facebook:

«Russiske styrker er overalt. Over hundre sivile har blitt drept bare i dag.»

I SENTRUM: Et overvåkningskamera skal ha fanget opp russiske kampkjøretøy i Kherson sentrum natt til torsdag.

Avsenderen er Ruslana Zlobina, som VG intervjuet for noen dager siden. Hun befinner seg i Nova Kakhovka utenfor Kherson, som nå er tatt av russiske styrker. Ifølge borgermesteren er opptil 300 sivile drept i Kherson de siste dagene, skriver New York Times.

Senere snakker vi med henne på telefon. Hun snakker lavt, for hun er redd for at soldatene skal høre henne.

– Det er ingen bomber som går av akkurat nå i vårt distrikt, men jeg kan høre lyden av stridsvogner. De er ikke langt unna.

Gardinene i leiligheten er alltid trukket for. Om kvelden er lysene slått av. Familien tilbringer det meste av tiden på badet. Her føler de seg mest trygge.

– Vi gjemmer oss hele dagen.

Zlobina har pakket klar sekker med medisiner, viktige dokumenter og penger dersom de må forlate hjemmet sitt. På kjøkkenet står store bøtter med vann, i tilfelle kranene blir slått av.

Ved utgangsdøren står skoene klare – i tilfelle de må flykte ned i bomberommet.

Bygningen hun og døtrene bor i befinner seg ved en hovedvei i byen. Zlobina tror det er derfor de fortsatt ikke har blitt bombet, da veien er en nødvendig fremkomstvei for de russiske styrkene.

– Men vi sover lite, og veldig dårlig. Vi våkner av den minste lyd.

fullskjerm neste TOMT: I Kherson og flere andre steder i Ukraina begynner butikkene å gå tomme for matvarer. Dette synet møtte Zlobina da hun skulle handle mandag. 1 av 2 Foto: Privat

Hun forteller at de fleste forretninger er stengt, og at alle sivile holder seg innendørs.

– Jeg jobber ikke, for jeg klarer ikke fokusere på det, sier Zlobina.

I stedet forsøker hun å få unna daglige gjøremål, som husvask, matlaging og klesvakt. Familiens nye hobby er å høre på eksplosjoner i det fjerne.

– Hver gang datteren min hører en høy lyd, legger hun seg ned på gulvet i frykt. Det er helt forferdelig.

Fortsatt har familien mat i kjøleskapet. Men det varer ikke lenge.

Tomme butikkhyller

Her og flere andre steder i Ukraina rapporterer sivile at de begynner å gå tomme for mat og medisiner. I matbutikkene er hyllene så å si tomme.

Blant annet mangler folk basisvarer som brød, olje, kjøtt, frukt og grønnsaker. Dyrebutikker skal også begynne å gå tom for dyrefor, skriver Sky News.

Da Zlobina tok sjansen på å handle mandag, var butikkhyllene bunnskrapt.

– Jeg klarte å få kjøpt poteter, løk, pasta og frokostblanding, ettersom jeg har en bil. Men vi måtte kjøre rundt i byen og stå i lange køer, sier hun.

Hun forteller at hun har tørket brød og kjøpt hermetikk og vannflasker, slik at de ikke skal sulte når kjøleskapet etter hvert går tomt. Melk og ferskvarer er de så å si fri for allerede.

– Det kommer til å bli vanskeligere å få tak i mat nå. Byen er blokkert, så det er ikke mulig å få forsyninger inn. På gaten går det russiske soldater med våpen, sier hun.

SOLDATER: Fra vinduet kan Zlobina se russiske soldater med våpen.

Ifølge flere personer som VG har snakket med, går også russiske soldater fra dør til dør og ber om mat – samt stjeler mat fra matbutikker.

– Russerne har stjålet alt. Til og med potetgull, sier Zlobina.

Hun beskriver scenene i byen som grusomme.

– Det ligger en sprengt stridsvogn rett ved matbutikken vår, med døde russiske soldater. Ingen ukrainske innbyggere vil fjerne de.

Nødhjelpslagrene snart tomme

Innbyggerne i de store byene i Ukraina har tilbrakt dager og netter i tilfluktsrom og har i liten grad kunnet bevege seg utendørs for å skaffe forsyninger,

Ifølge Røde Kors er nødhjelpslagrene i Ukraina i ferd med å gå tomme. De anslår at lagrene vil være tømt om mellom tre og fem dager.

Nå ber de folk slutte å sende leker og klær, og i stedet gi penger.

– Situasjonen er anspent, desperat og utrygg. Det haster med å få ut forsyninger til de mange tusen som sitter i tilfluktsrom rundt i Ukraina. De mangler mat, vann og livsnødvendige medisiner som insulin, hjertemedisin og antibiotika, sier generalsekretær Bernt G. Apeland i en pressemelding.

LITE FORSYNINGER: Fortsatt har Ruslana mat i skapet. Men det varer ikke lenge.

Han uttaler at det særlig er mangel på medisiner, samt basisvarer som nå må importeres fra nabolandene.

– Det er imidlertid svært vanskelig på grunn av kampene. Vi ber derfor partene innstendig om å slippe fram nødhjelp, så vi kan hjelpe de som trenger det, sier Apeland.

Røde Kors er særlig bekymret over konsekvensene av atrussiske styrker rykker inn i de største byene.

– Det vi nå er vitne til i Kyiv og andre byer i Ukraina, er noe vi har sett gjentatte ganger. Når kriger bringes inn i byer og urbane strøk er det de sivile og sivile infrastruktur som i stor grad rammes, sier Apeland.