PRESSETALSKVINNE: Jen Psaki i Det hvite hus.

Slår kraftig tilbake mot påstander om biologiske våpen

Det hvite hus har notert seg Russlands påstander om at Ukraina lager biologiske våpen med støtte fra USA. - Vanvittig, sier Jen Psaki.

Av Øystein David Johansen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det var i en Twittermelding fra den russiske ambassaden i London videreformidler påstander fra russisk UD om at det er funnet bevis for at biologiske våpen blir produsert i ukrainske laboratorier, med støtte fra det amerikanske forsvarsdepartementet. Påstandene fra russisk UD kommer fra talskvinnen Maria Zakharova.

Russlands forsvarsdepartement har også beskyldt «ukrainske nasjonalister» for å forberede bruk av kjemiske våpen i en landsby nordvest for Kharkiv, skriver Guardian.

Jen Psaki i Det hvite hus har kommentert påstandene

– Dette er vanvittig. Dette er typen desinformasjon vi har sett gjentatte ganger fra russerne gjennom flere år i Ukraina og i andre land, informasjon som har blitt tilbakevist, og som er et eksempel på typen falske påskudd som vi har advart om at Russland ville finne på.

Hun skriver videre at USA følger internasjonale lover om kjemiske og biologiske våpen, og at landet ikke besitter eller utvikler slike våpen noen steder. Det er Russland som har en lang veldokumentert historie med å bruke slike våpen, blant annet gjennom forgiftning av politiske motstandere som Navalny.

– Russland har en lang historie med å beskylde vesten for regelbrudd som de selv gjør seg skyldige i. I desember kom Russland med falske beskyldninger om at USA utplasserer kjemiske våpen hos kontraktører i Ukraina.

– Dette er åpenbart en taktikk for å rettferdiggjøre ytterligere, planlagte, uprovoserte og uberettigede angrep på Ukraina, skriver Psaki.

Hun trekker også fram at kinesiske talspersoner går god for russernes falske anklager, og sier de gjentar konspirasjonsteorier.

Psakis kommer etter at vestlige myndighetspersoner på høyt nivå har advart om at Russland kan ta i bruk såkalt ikke-konvensjonelle våpen, som for eksempel de mye omtalte termobariske vakuumbombene.

Russland har selv tatt i bruk kjemiske våpen ved minst 17 tilfeller under krigen i Syria, ifølge Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen, OPCW.