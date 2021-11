UT PÅ TUR: Generalsekretær Jens Stoltenberg har invitert Nato-landenes utenriksministere til møte i Riga tirsdag og onsdag.

Stoltenberg: Makt mot Ukraina vil ha en kostnad for Russland

Nato er usikker på Russlands intensjon med å samle store militære styrker langs grensen mot Ukraina. Men Nato-sjef Jens Stoltenberg sier at dersom Russland igjen bruker militær makt mot Ukraina, vil det ha en kostnad og konsekvenser for Russland.

– Vi vet ikke med sikkerhet hva Russlands hensikt med dette er. Men vi vet hva Russland har gjort tidligere, og gjør fortsatt, gjennom å okkupere Krim og destabilisere Donbass. De har også rettet cyberangrep mot Ukrainas lovlig valgte regjering, sier Stoltenberg til VG fredag ettermiddag.

Som i april har Russland den siste tiden flyttet store tropper til den ukrainske grensen. Ifølge ukrainsk etterretning skal det være snakk om nesten 100.000 soldater. Onsdag gjennomførte Russland militære øvelser i Svartehavet, sør for Ukraina.

På en pressekonferanse i Brussel fredag ettermiddag, sa Natos generalsekretær at det vil ha «kostnad og konsekvenser» for Russland dersom styrkene krysser grensen.

Ingen militær garanti

Men han presiserte på VGs spørsmål om Nato da vil komme Ukraina til unnsetning:

– Ukraina er partnerland med Nato, og ikke medlem. Så får garanti om felles forsvar for medlemslandene gjelder ikke for Ukraina.

Det tolkes som en tydelig måte å signalisere til myndighetene i Kiev at Nato ikke vil komme Ukraina til direkte militær unnsetning, dersom de russiske styrkene krysser grensen.

– Men Nato støtter Ukraina militært. Flere medlemsland bidrar med kapasitetsbygging, trening og utstyr, la han til.

Huitfeldt: Bekymringsfullt

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) sier til VG at også Norge følger situasjonen nøye og er i tett kontakt med våre Nato-allierte.

– Den russiske styrkeoppbyggingen rundt Ukraina er bekymringsfull. Russland må vise ansvar og senke spenningsnivået ved å redusere sitt militære nærvær. Det er positivt at Ukraina utviser tilbakeholdenhet, sier Huitfeldt.

SPEIDER MOT UKRAINA? Russlands president Vladimir Putin med kikkert i hånden mens han kikker på en felles militærøvelse mellom Russland og Hviterussland.

Vanskelig å tolke

– Det er en situasjon nå som er veldig vanskelig å tolke. Vi ser hva Russland gjør, men vi vet ikke hvilke intensjoner de har, sier Jakub M. Godzimirski, som i over 20 år har arbeidet med russisk utenriks- og sikkerhetspolitikk hos Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI)

Han sier situasjonen får ham til å tenke på en setning som hang over døren til et kurslokale han besøkte i Sverige, for et kurs i sikkerhetspolitikk for snart 30 år siden:

«Vi håper på det beste, men forbereder oss på det verste.»

– Vi håper at Putin bare ønsker å sende et signal, at dette er press uten intensjon om handling. Men vi kan ikke utelukke at det ligger noe mer skummelt i kortene, at dette er en klar forberedelse til militæroperasjon, sier Russland-eksperten.

APRIL: Russiske marinefartøy under en øvelse ved Krim-halvøyen i april i år.

– Nervøsitet

Ukraina, hvor landets president fredag sa de satt på bevis om russisk-støttede kupplaner mot ham, er urolige for den siste tidens utvikling. Torsdag kom deres utenriksminister Dmytro Kuleba med en klar advarsel om at Russland ved et angrep på hans land vil pådra seg «store politiske, økonomiske og menneskelige tap».

Men i likhet med de fleste andre våger ikke Kuleba spå hva Putin egentlig pønsker på.

– Vi prøver ikke å gjette på hva som foregår i Putins hode, men vi jobber for å gi ham en klar forståelse av at et angrep på Ukraina vil bli så kostbart at det er bedre å la være, sa han, ifølge Reuters.

Jakub M. Godzimirski bruker ett enkelt ord for å beskrive situasjonen som nå råder:

– Nervøsitet.

– Potensielt veldig farlig

Godzimirski sier Russland har brukt de fleste verktøyene i verktøykassen opp mot Ukraina den siste tiden. De har brukt diplomati, de har gjennomført en informasjonskampanje, der de anklager Ukraina for å gjøre ting som ikke er i russiske interesser, de har brukt økonomiske virkemidler og for andre gang i år ser man nå en militær opptrapping ved grensen.

SOLDAT: En ukrainsk soldat ved frontlinjen mot de russiskstøttede separatistene i Donetsk i Ukraina.

Selv har Russland avvist at det siste handler om et forestående angrep, og kaller påstander om slikt «hysteri» og mener USA maler et feilaktig skrekkbilde av landets planer og intensjoner.

– Men når det er en såpass stor styrke samlet, så er det mange som frykter at det er en forberedelse til en større militær operasjon. Problemet for Russland er at ingen har tillit til dem, mener Godzimirski.

Han utelukker likevel ikke at det kan være andre ting Putin faktisk er ute etter. Å presse frem et toppmøte med USAs president Joe Biden kan være én ting han håper å få til. Det samme skriver Reuters, som også har kilder på at Putins intensjon kan være å sende et signal til Vesten om at de må stoppe å hjelpe Ukraina med militæropprustning.

Selv om et Nato-medlemsskap for Ukraina neppe skjer med det første har landet beveget seg bort fra Russland og nærmere Vesten

– Det kan potensielt være veldig farlig, sier Russland-eksperten.

Personlig nederlag for Putin

Han viser til at Putin allerede har gått på to store nederlag i Ukraina; I 2004, da hans kandidat tapte valget der. Og i 2014, da han fikk kontroll med Krim-halvøyen, men tapte Ukraina.

– Dersom Russland mister Ukraina ut av sin kontrollsfære, så vil det være et personlig nederlag for Putin. Det man ikke vet er om Putin lar seg styre av slike følelser, og ikke-realistiske vurderinger, eller om han tar logiske beslutninger, sier Godzimirski, som mener at Russland ser på verden som et null-sum-spill:

– Dersom Ukraina beveger seg vestover så tolkes det som et tap for Russland. Det er på mange måter kjernen i dette spørsmålet, sier han.

