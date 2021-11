forrige



LANGVARIG AKSJON: Redningsaksjonen er satt på vent, men mannskapene er torsdag kveld fremdeles på stedet ved gruven i Kemerovo i Sibir.

Tass: 52 døde i gruveulykke

Leteaksjonen etter de savnede gruvearbeiderne i Sibir ble stoppet på grunn av eksplosjonsfare. Fredag morgen ble alle de savnede bekreftet omkommet.

Blant de omkomne etter gruveulykken i Kemerovo-gruven i Belovo i Sibir torsdag, er også redningsarbeidere som kom til stedet under brannulykken.

Totalt 46 gruvearbeidere og seks redningsarbeidere omkom som følge av ulykken, bekrefter sjef for gruveredningsgruppen overfor nyhetsbyrået Tass.

Det skal ha vært nærmere 300 personer i gruven da ulykken fant sted.

De fleste av disse klarte å komme seg ut av gruven, men 46 forble fanget der og omkom av oksygenmangel og høye konsentrasjoner av farlige gasser.

50 personer ble også skadet i ulykken.

Eksplosjonsfare stanset leteaksjon

RIA meldte torsdag ettermiddag at leteaksjonen var innstilt inntil videre. Guvernøren i området, Sergej Tsivilev, bekreftet at konsentrasjonene av metan og karbondioksid tilsier at det er fare for eksplosjon.

-- Sannsynligheten for eksplosjoner er svært høy. Vi har midlertidig stanset redningsarbeidet inntil konsentrasjonen av gass har minket, sa regionguvernør Sergei Tsivilev til Reuters torsdag ettermiddag.

-- Det er ingen kommunikasjon med dem, sa Tsivilev om personene som var fanget nede i gruven torsdag morgen.

Gruven ligger Kemerovo-regionen, som ligger sørøst i Vest-Sibir. Regionen er ifølge SNL dominert av kullindustri.

BRANN: Redningsarbeidere deltar i aksjonen i Sibir.

– Det er 49 personer igjen i gruven klokken 15.05 lokal tid. Ni av disse er funnet døde, het det i en uttalelse fra myndighetene, gjengitt av nyhetsbyrået RIA. Brannen ble meldt torsdag morgen lokal tid – klokken 02.30 i Norge.

Røykforgiftning

Ifølge kriseministeriet oppsto det røyk på 250 meters dyp, og flere av de omkomne skal ha blitt røykforgiftet, melder det russiske kriseministeriet, også gjengitt av RIA.

285 mennesker befant seg i gruven da dramaet startet. De aller fleste av disse er altså allerede hentet opp. 45 av dem er skadet, tilstanden for to av dem er alvorlig.

En kilde i nødetatene sier til nyhetsbyrået Tass at årsaken til brannen var antenning av kullstøv. Det var ingen eksplosjon, ifølge Tass.

Redningsarbeidet er komplisert på grunn av kraftig røyk, skriver nyhetsbyrået.

REDNINGSARBEIDERE: En storstilt redningsaksjon ble satt i gang etter gruveulykken.

Ulykken har skjedd i landsbyen Gramoteinskij i Kemerovo-området i det sørvestlige Sibir. Det er det mest kjente gruveområdet i Russland.

– Av 40 kilometer med gruveganger er 18 kilometer undersøkt. Det var lite røyk i de gangene vi har undersøkt til nå, skriver guvernøren i Kemerovo fylke, Sergej Tsivilev, på det sosiale mediet Telegram.

Gruven eies av et av de største gruveselskapene i Russland, SDS Ugol, skriver RIA. Nyhetsbyrået melder også at det er satt i gang etterforskning av årsaken til brannen.