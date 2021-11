USIKKERT: Det er usikkert når Tiril Sommerfelt Frøyland, Lotta Nordmark Holmlund og de andre folkehøgskoleelevene kommer seg hjem fra Sør-Afrika.

Folkehøgskoleelever i Sør-Afrika: Usikkert når de kan komme hjem

Paragliderlinjen ved Folkehøgskolen Nord-Norge er på tur i Sør-Afrika, der en ny mutasjon av cornonaviruset er oppdaget. Nå jobber rektor på spreng for å få dem hjem.

Av Therese Ridar

Publisert: Nå nettopp

Norge har innført karantenekrav for alle som kommer til landet fra Sør-Afrika og syv andre afrikanske land.

I Nederland landet to fly fra Sør-Afrika fredag med 61 smittede passasjerer, og myndighetene har der innført flyforbud for alle flyginger fra det sørlige Afrika.

Sør-Afrika har mer enn doblet antallet nye smittetilfeller på to uker og dødstallene stiger nesten like raskt. VG har snakket med nordmenn som beskriver situasjonen rundt hjemreise som kaotisk.

PÅ TUR: Paragliderlinjen ved Folkehøgskolen Nord-Norge er i Wilderness i Sør-Afrika.

Samtidig er paragliderlinjen fra Folkehøgskolen Nord-Norge på tur til den lille byen Wilderness, på sørspissen av Sør-Afrika.

– De har vært der siden 18. november og skulle etter planen tilbake 6. desember, men nå prøver vi å få dem hjem tidligere, sier rektor Stine Molund, som lørdag jobber iherdig for å prøve å finne en alternativ hjemreise for elever og ansatte på tur.

– Vi har hele tiden fulgt UDs reiseråd og hadde en god sikkerhetsvurdering i forkant av turen. Våre elever har det trygt og godt der de er, og er ute på tur akkurat nå, forteller rektoren.

Luftsport-lærer Arne Rydning er sammen med elevene i Sør-Afrika.

– Elevene trives veldig godt, har hatt fine dager og synes situasjonen er lei, sier Rydning.

Han forteller at smittesituasjonen preger dem på den måten at de ikke kan ha kontakt med lokalbefolkningen.

– Vi merker ingenting i forhold til den nye mutasjonen her vi er. Det vi hører er at ting stenger ned. Det er ikke bekymring blant elevene, vi tror at det løser seg bra, sier læreren.

– LEI SITUASJON: Arne Rydning er lærer i luftsport og er sammen med elevene i Sør-Afrika.

Sør-Afrika er et vanlig reisemål for folkehøgskolen i Nord.

– Det er for mørkt til å holde på med paragliding i Nord-Norge nå, så dette er et fint reisemål. Nylig var klatrelinjen i Sør-Afrika, Cape Town. Det var en fin tur, uten problemer, forteller rektor Stine Molund.

Klatrelinjen er nå tilbake ved skolen.

– Vi kan ikke per nå si noe om når luftsportelevene kommer til Norge, men jobber med mulige løsninger. Vi samarbeider med UD, ambassaden i Pretoria og vårt reisebyrå. Klart vi er bekymret for situasjonen, men det viktigste er at elevene er trygge og har det bra. Vi har noen muligheter vi ser på nå for å få dem hjem, sier rektoren.

Hun kjenner til at også flere andre folkehøyskoler fra Norge er på tur i Sør-Afrika nå.

– Vi har en felles dialog om hvordan vi skal løse hjemreisen, sier Stine Molund.