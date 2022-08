VAKSINE: Helsearbeider Charles Liu setter en dose med vaksine i West Hollywood i den amerikanske delstaten California 3. august.

USA erklærer apekopper en nasjonal helsekrise

USA erklærer apekopper en nasjonal helsekrise, melder flere amerikanske medier. Det vil utløse føderale midler til bruk i bekjempelsen av sykdommen som har rammet 6600 amerikanere, ifølge NTB.

I løpet av det siste tiåret har myndighetene i landet kun erklært coronapandemien, Zika-virusutbruddet i 2017 og opiod-krisen som nasjonale helsekriser, ifølge CBS News.

– Denne nasjonale helsekrisen vil tillate oss å undersøke flere strategier for å få vaksiner og behandling raskere ut til områder som er rammet. Det vil også tillate oss å få mer data fra jurisdiksjoner slik at vi kan spore utbruddet, sier Robert Fenton ved Det hvite hus.

I slutten av juli sa Verdens helseorganisasjon (WHO) at de forventer flere dødsfall i Europa som følge av apekopper, etter at to smittede personer døde i Spania.

– Med den spredningen vi ser av apekopper i Europa, forventer vi å se flere dødsfall i tiden som kommer, sa Catherine Smallwood ved WHOs Europa-kontor.

KØ: Folk står i kø for å få vaksine i London i Storbritannia 30. juli. Vaksinen er foreløpig ikke tilgjengelig i Norge.

Global helsetrussel

WHO erklærte 23. juli at apekopper er en global helsetrussel. Det er tredje gang WHO erklærer global helsekrise. Tidligere gjaldt det utbruddene av polio og coronaviruset.

Lege og smittevernvakt ved folkehelseinstituttet, Elisabeth Astrup, har tidligere uttalt til VG at de ikke kommer til å gjøre noe spesielt i Norge, selv om WHO erklærer global helsekrise.

– Det kommer ikke til å bli noen større endringer i håndteringen i Norge. Vi kommer til å fortsette sånn som vi gjør i dag, utover det vi allerede gjør, sa hun i slutten av juli.

Viruset er hittil påvist i 75 land og rammer særlig menn som har sex med andre menn.

APEKOPPER: Slik ser viruset ut mikroskopisk.

Mangel på vaksinen

Det finnes ingen vaksine spesifikt mot apekopper, men vaksine mot kopper har vist seg å kunne gi beskyttelse. Vaksinen er foreløpig ikke tilgjengelig i Norge, men vi vil trolig motta noen doser senere i sommer.

– FHI er i ferd med å ferdigstille rådene om hvordan dosene som tildeles Norge skal brukes, skrev FHI i en pressemelding lørdag 23. juli.

– Det er mangel på vaksinen på verdensbasis, og EU-landene har valgt å fordele dosene seg imellom basert på innbyggertall.

En tredjegenerasjons koppevaksine markedsført som Imvanex i Europa og Jynneos i USA er den eneste vaksinen som vurderes som aktuell å bruke til å forebygge apekopper i Norge.

Flere land har begynt å tilby vaksinen som en del av utbruddsresponsen.