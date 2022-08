MØTE: Sammenslutningen av Sørøst-asiatiske nasjoner (ASEAN) og «ASEAN pluss 3» (APT) møttes i Kambodsja torsdag morgen.

Møte mellom Kina og Japan kansellert etter missiloppskytning

Japans statsminister reagerer kraftig på Kinas øvelser rundt Taiwan. Fem missiler skal landet innenfor Japans økonomiske område.

Et møte mellom Japans og Kinas utenriksministre skal ha blitt avlyst etter at flere baltisk missil fra Kina skal ha landet i Japans økonomiske sone, melder den Japanske avisen Asahi.

Nyhetsbyrået Reuters skriver at Japan hevder fem missiler har landet innen for deres områder.

Natt til fredag norsk tid, melder AFP at Japans statsminister Fumio Kishida fordømmer Kinas avfyring av missiler rundt Taiwan.

– Det er alvorlig problem som påvirker vår nasjonale sikkerhet og sikkerheten for våre innbyggere, sier Kishida gjengitt av AFP.

REAGERTE: Den kinesiske utenriksministeren Wang Yi reagerte sterkt på Japans bekymring ovenfor Taiwan.

Hett på møte

Sammenslutningen av Sørøst-asiatiske nasjoner ( ASEAN ASEANASEAN er ifølge Store Norske Leksikon en samarbeidsorganisasjonen som jobber for å blant annet fremme økonomisk og kulturelt samarbeid mellom medlemslandene Brunei, Filippinene, Indonesia, Kambodsja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapore, Thailand og Vietnam.Organisasjonen ble opprettet i 1967.) og « ASEAN pluss 3 ASEAN pluss 3APT, etablert i 1997, består av ASEAN-landene pluss Kina, Japan og Sør-Korea.» (APT) møttes i Kambodsja torsdag morgen.

Her diskuterte de blant annet den spente situasjonen mellom Kina og Taiwan.

Da ble det hett mellom Japans utenriksminister Yoshimasa Hayashi og Kinas utenriksminister Wang Yi.

Ifølge kilder til avisen skal Japan ha vist bekymring for Kinas militærøvelser rundt Taiwan, noe som fikk Kina til å reagere sterkt.

Reuters skriver også at Kinas utenriksminister skal ha forlatt en middag torsdag ettermiddag norsk tid.

Store militærøvelser

Kina varslet store militærøvelser etter at kongresslederen Nancy Pelosi besøkte Taiwan denne uken.

Øvelsene startet torsdag og skal vare ut uken. Dette skal være Kinas største militærøvelse noensinne rundt Taiwan. Reuters skriver at Kina har over 100 krigsskip i havet rundt Taiwan, og over 100 fly.

Kinesiske militærhelikoptre og skip i havet mellom Kina og Taiwan, torsdag 4. august.

Det hvite hus reagerer sterkt på Kinas øvelser og fordømmer avfyring av missiler nært Taiwan.

Besøket har fått mye oppmerksomhet, fordi Taiwain er et betent tema for USA og Kina.

Kina mener på sin side at Taiwan tilhører dem, mens USA støtter Taiwan som et selvstendig demokrati.