1 / 3 FARLIG: Bonden Yuri og hans kolleger i Zaporizhzhia kler seg i skuddsikker vest og hjelm på jordet. forrige neste fullskjerm FARLIG: Bonden Yuri og hans kolleger i Zaporizhzhia kler seg i skuddsikker vest og hjelm på jordet.

Sår med skuddsikker vest

Ukrainas bønder trosser miner og sikrer mat til verdensmarkedet ikledd skuddsikker vest.

Publisert: Nå nettopp

Bekledningen mange ukrainske bønder ikler seg for en dags arbeid, har endret seg etter at Russland angrep landet for over 100 dager siden.

På bonden Yuris jorder i den sørøstlige byen Zaporizjzja kan det ligge både miner og rester av missiler og kuler etter angrep fra russiske styrker.

Han gir likevel ikke opp: Frøene, som skal bli mat for folk også langt utenfor Ukrainas landegrenser, skal i jorden, forteller han til nyhetsbyrået Reuters.

– Vi går ut, krysser kontrollpunktene, begynner å jobbe, drikker te og kaffe, tar på oss vestene og drar. Vi fyller opp tanken og går ut på jordet. Er det skyting, pakker vi sammen og drar til kontoret, sier Yuri, som kun har gitt fornavnet sitt i intervjuet.

Rammer alle

Krigen i Ukraina blir også kalt en krig i verdens matfat.

Både Ukraina og Russland er blant verdens viktigste eksportører av flere landbruksvarer – som hvete, bygg, mais og solsikkefrø.

De to landene står til sammen for rundt 30 prosent av verdens eksport av hvete og bygg, om man ser på mengden i tonn.

Land som Egypt og Libanon er helt avhengig av blant annet hveten og solsikkeoljen som ukrainske bønder produserer. Andre land, som Norge, merker allerede stigende matvarepriser som en konsekvens av krigen.

Hevder soldater «jaktet» på kyr

I den nordøstlige Tsjernihiv-regionen har bonden Grygorii Tkachenko (54) drevet produksjon av mais, poteter og kumelk i flere tiår.

Da russiske missiler og kuler falt over landsbyen hans Lukashivka begynnelsen av mars, ble bygninger, maskineri og halvparten av Tkachenkos husdyr utslettet.

Soldatene etterlot et spor av ødeleggelse da de til slutt trakk seg tilbake, forteller han til Politico.

Kollegaen hans Valentina, en 60 år gammel kvinne som var ansatt på gården, ble drept i angrepet, forteller han til avisen.

– De skjøt på oss, og vi hadde mange udetonerte missiler her, sier Grygorii Tkachenko til avisen.

Bonden hevder de russiske soldatene gikk på «jakt» etter de av kyrne hans som ikke ennå hadde blitt drept av bomber eller raketter.

– Det var grusomt, helt grusomt, sier han, og legger til at soldatene også røvet med seg det som var av kvinneundertøy på gården deres.

En tredjedel av Ukrainas jord kan ikke benyttes nå, enten fordi den er okkupert av russiske styrker, eller fordi den er for farlig å bevege seg inn på fordi det kan være detonerte bomber og deler av annet militært utstyr der, estimerer den ukrainske ikke-statlige miljøorganisasjonen Ecoation.

Angrepet på Ukrainas såkalte « svartjord», chernozem, er særlig alvorlig, fordi dette er ekstra fruktbar jord å dyrke i.

Fare for råte

Selv om krisen har gjort det vanskelig for bøndene å få tak i alt fra drivstoff til traktorer, til gjødsel og utstyr, så ser det ut til at bøndene i Ukraina likevel lykkes i å dyrke en betydelig andel av både mais, solsikker og soyabønner på den rundt regnet 2/3 av jorden som er tilgjengelig for dem.

Hvorvidt de får høstet som vanlig når sommeren går mot slutten, er likevel et annet spørsmål, sier lederen for paraplyorganisasjonen for ukrainske bønder, Ukrainian National Agrarian Forum, Mariia Dudikh, til Politico.

Et annet stort problem er at russiske soldater har angrepet mange av de store siloene der korn oppbevares, dermed er det risiko for at det råtner før det kan bli eksportert videre.

Blokkerer eksport

Den største utfordringen for bøndene, og også verdens matvaremarked, er kanskje likevel at Russland blokkerer havnene ved Svartehavet.

Deler av fjorårets korn befinner seg fortsatt i Ukraina, og rundt 25 millioner tonn, mye av det mais, sitter fast i Ukraina på grunn av blokkeringen av Odesas havner, skriver The Economist.

Hele 98 prosent av korneksporten går vanligvis gjennom denne ruten.

– Før krigen i Ukraina eksporterte Ukraina rundt 5 millioner tonn korn i måneden. Forrige måned klarte vi å få 1,1 millioner tonn ut, sier landbruksminister Mykola Solskiy til The Economist den 19. mai.

FN-organisasjonen Verdens matvareprogram (WFP) oppfordrer til gjenåpning av havner i Odesa-regionen sør i Ukraina slik at eksport av korn kan gjenopptas.

– Akkurat nå er Ukrainas kornsiloer er fulle. Samtidig er 44 millioner mennesker verden rundt på vei mot sult. Vi må åpne disse havnene slik at mat kan fraktes inn og ut av Ukraina, sier WFP-sjef David Beasley ifølge NTB.

Allerede høye matvarepriser har økt enda mer som følge av krigen i Ukraina. I mars var hveteprisen nesten 30 prosent høyere enn i desember 2021, ifølge Verdensbanken.