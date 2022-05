Tyske soldater deltar i en Nato-øvelse i Latvia denne uken.

Baltikum utålmodig med Tyskland: − Er det slik man behandler vennlige land?

Latvias forsvarsminister går i strupen på Tyskland: – Tilliten nærmer seg null, sier Artis Pabriks.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Uttalelsene falt på Lennart Meri-konferansen i Tallinn i Estland søndag, der debatten tok utgangspunkt i de baltiske staters sikkerhet etter Russlands krig i Ukraina.

De tidligere sovjetrepublikkene Latvia, Litauen og Estland har vært medlemmer av Nato siden 2004. Etter konflikten i Ukraina i 2014 ba de om økt støtte fra alliansen.

– Vi frykter ikke Russlands styrke. Som finnene er vi klar til å forsvare landet vårt. Men vi er bekymret for Vestens svakhet, fremholdt Latvias forsvarsminister søndag.

Artis Pabriks er forsvarsminister i Latvia.

Pabriks mener Vestens respons var utilstrekkelig, da Putins tropper gikk inn i Sør-Ossetia i Georgia i 2008 og da Russland invaderte Krim-halvøya i Ukraina i 2014.

På møtet i Tallinn viste han til 24. februar, da russerne igjen rullet over grensen til Ukraina.

– Fire timer senere hadde amerikanske fly og soldater ankommet vårt land for å styrke sin tilstedeværelse. Selv i Trumps tid fungerte sikkerhetssamarbeidet vårt perfekt.

Forsvarsministeren fortalte at han så kontaktet Berlin, urolig for sitt lands sikkerhet.

– Svaret var «Vi kan ikke gjøre det, vi har ikke det som tradisjon», sa Pabriks.

Generalsekretær i Den norske atlanterhavskomité Kate Hansen Bundt forklarer:

– Tyskland har på grunn av sin egen historie vært tilbakeholdne med bruk av militærmakt. Det er to sannheter i tysk utenriks- og forsvarspolitikk: Aldri mer - og aldri alene.

Bundt sier det første betyr at tyskerne ikke igjen vil bli skyld i en ny krig, mens det andre betyr at de i forsvarssammenheng alltid opptrer sammen med andre, som EU og Nato.

– Lite å bidra med

– En annen ting er at Tyskland ikke har så mange soldater eller mye militær kapasitet å bidra med, fordi de så lenge har underfinansiert landets forsvar, sier generalsekretæren.

Norske soldater deltok også i militærøvelsen i Latvia denne uken.

I Tallin sa Pabriks at baltiske land har vært ekstremt Tyskland-vennlige i flere tiår.

– Jeg tror at tilliten til tyskerne nå nærmer seg null. Jeg vil si at det ikke eksisterer en tysk-baltisk politikk. Det er min utfordring: Hvilken baltisk politikk har Berlin?

Pabriks sa selv at det umiddelbare svaret vil være at Tyskland har tropper i Litauen. Det er snakk om cirka 900 soldater i Nato-bataljonen som Tyskland leder.

– Men sett det til side: Hva er Berlins politikk for Riga?

– Stor utålmodighet

Pabriks fortalte at da han var utenriksminister på 2000-tallet, tok han imot en tysk minister til Latvia – noe han tror var det første offisielle besøket på 15 år.

– Er det slik man behandler land som er blant de mest vennlige, som har store bekymringer for sin sikkerhet, som har en slik nabo, uttalte Pabriks med henvisning til Russland.

Generalsekretær i NATO Jens Stoltenberg besøker Riga i Latvia.

Førsteamanuensis ved Institutt for forsvarsstudier Robin Allers mener det er drøyt å antyde at Tyskland ikke er å stole på, for statene som grenser til Russland.

– Det er stor utålmodighet med Tyskland i Baltikum og Øst-Europa. De synes Tyskland tar for lang tid, nøler for mye, er for lite fremoverlent i militære spørsmål. Og alt det er sant.

Allers påpeker på den annen side at Tyskland siden 2016 har hatt stående styrker i Litauen, er den største maritime makt i Østersjøen og har forpliktet seg til å bruke mer på forsvar.

– Grunn til tillit

–Tyskland er inne i en fasade med selvransakelse. De erkjenner at de ikke har tatt nok på alvor at mange europeiske land føler seg truet av Russland, sier Allers.

Allers viser til at den sosialdemokratiske forbundskansleren Olaf Scholz flere ganger har forsikret at Tyskland vil forsvare hver centimeter av alliansen.

– Tyskerne sliter med å formidle hva de gjør og hvor mye de bidrar. Men de baltiske statene har grunn til å ha tillit til at Tyskland vil overholde sine forpliktelser i Nato, sier Allers.

Frankrikes president Emmanuel Macron og Tysklands forbundskansler Olaf Scholz foran Brandenburger Tor i Berlin. Momumentet er lyssatt i Ukrainas nasjonalfarger.

Etter invasjonen i Ukraina lovet forbundskansler Scholz å oppfylle Natos to prosent-mål til forsvar og å sette av tusen milliarder kroner i et fond for å styrke forsvaret.

Tyskland vil også prøve å bli uavhengig av russisk energi.

– Men det regjerende sosialdemokratiske partiet er splittet. En venstreside som er utstrakt pasifistisk, er mer tilbøyelig til å ønske dialog med Russland, sier Bundt.

– Ukraina en utfordring

Hun sier at Tyskland hele tiden har ført en politikk ut fra troen på at dialog, handel og økonomisk samkvem skal endre russisk politikk og gjøre forholdet til Russland bedre.

– Ukraina har vært en utfordring for Tyskland. I ord står de sammen med Nato, men likevel har de stadig heftige diskusjoner om hva de kan sende av militært utstyr til Ukraina.

Generalsekretæren i Atlanterhavskomitéen sier det tar tid å snu en supertanker.

– Og Tyskland er en supertanker, sier Kate Hansen Bundt.

– Vinner vår krig

Latvias forsvarsminister advarer mot å inngå kompromisser som innebærer at russiske tropper blir stående på ukrainsk jord – fordi han tror det vil gjenta seg i neste krise.

– Finnene og svenskene forsto dette tydelig. Hvis det ender slik, vil deres sikkerhet bli utfordret. Vi er grenselandene, derfor er dette så sensitivt for oss.

Pabriks mener full seier til Ukraina er eneste alternativ for en avslutning på krigen.

– De vinner vår krig, understreket Latvias utenriksminister i Tallinn søndag.