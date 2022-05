Stoltenberg: Ukraina kan vinne denne krigen

BERLIN (VG) Krigen i Ukraina går ikke slik Moskva hadde ønsket, sa Natos generalsekretær Jens Stoltenberg på en pressekonferanse i Berlin søndag.

– Ukraina kan vinne denne krigen, sa Stoltenberg etter alliansens utenriksministermøte i Berlin.

– De klarte ikke ta Kyiv, de trekker seg tilbake fra Kharkiv, og de store angrepene mot Donbas har stoppet opp. Russland oppnår ikke sine strategiske mål, sier Nato-sjefen.

Stoltenberg sa at President Putin ønsket å vinne over Ukraina, oppløse Nato og splitte Nord-Amerika og Europa,, men konstaterte at Russland hadde mislyktes med alle disse målene.

Stoltenberg kunne ikke være til stede i Berlin på grunn av covid-karantene, men fulgte møtet på videolink fra sitt hjem i Brussel.

– Deres medlemskap vil øke vår felles sikkerhet, og bevise at Natos dør står åpen, sa han.

Britisk etterretning skrev tidligere søndag i sin daglige oppdatering at de russiske troppene i Donbas har mistet momentum og har falt «betydelig bak skjema» i Donbas.

– Til tross for de småskala fremskritt innledningsvis, har Russland mislykket i å oppnå betydelige territoriale fordeler den siste måneden, samtidig som de opplever et vedvarende høy slitasje, ifølge oppdateringen.

Britisk etterretning skriver at Russland nå trolig har mistet en tredjedel av bakkestyrkene som ble sendt i februar.

ØDELAGT: To ødelagte broer kan sees liggende i elven Siverskyi Donets. Langs elevbredden kan man se ødelagte kjøretøy.

Flere nederlag for Russland

Det ukrainske forsvaret delte nylig ferske satellittbilder som skal vise hvordan Ukraina denne uken har ødelagt to flytebroer og bombet store mengder militære kjøretøy ved elven Siverskyi Donets øst i Ukraina.

Ifølge Forbes skal Russland ha mistet nesten en hel bataljon i det de forsøkte krysse elven denne uken.

Nå kritiserer også russiske bloggere sitt eget militære etter de mislykkede oppdragene.

Søndag ble det klart at den finske regjeringen har besluttet å søke medlemskap. Stoltenberg kommenterte det kort og han gjorde det nok en gang klart at de to landene har alliansens støtte.

– Det er opp til dem å velge hva de vil gjøre. Vi vil støtte dem, uansett hva beslutningen blir, sa han.