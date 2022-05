Finland søker Nato-medlemskap

BERLIN/OSLO (VG) Nato-søknaden blir sendt de nærmeste dagene. – Vår beslutning er historisk, sier statsminister Sanna Marin.

Ministerkomiteen for utenriks- og sikkerhetspolitikk har søndag hatt et møte.

– Det finske parlamentet søker om NATO-medlemskap, sier Niinistö på pressekonferansen etter møtet.

I Finland må parlamentet formelt vedta å søke, etter regjeringens forespørsel søndag. Regjeringen har sendt forespørselen til parlamentet.

– Et beskyttet Finland blir født som del av en stabil, sterk og ansvarlig nordisk region. Vi får sikkerhet, men vi får også gi det, sier Niinistö.

Landets statsminister Sanna Marin opplyser at søknaden vil bli sendt de kommende dagene.

– Vår beslutning er historisk, sier Marin.

I Sverige er det regjeringens som vedtar å søke om Nato-medlemskap. Sosialdemokraterna søndag et møte for å ta stilling til Nato-medlemskap. Ifølge svenske medier vil Sverige søke om Nato-medlemskap på tirsdag.

HISTORISK BILDE: Lørdag kveld deltok alle fem nordiske utenriksministere på en middag i Natos regi. Fra venstre Ann Linde fra Sverige. Jeppe Kofod fra Danmark, Anniken Huitfeldt fra Norge, Pekka Haavisto fra Finland, og Thórdís Kolbrún Reykfjörd Gylfadóttir fra Island

Kan bli invitert om ti dager

Ifølge Natos interne tidsplan er onsdag 25. mai den tidligst mulige datoen for at det formelle kan være på plass, og Natos 30 medlemsland kan undertegne en protokoll som formelt inviterer Sverige og Finland inn.

Men ifølge VGs opplysninger, forutsetter det at alt går på skinner.

Om Tyrkias innvendinger, som kom tydelig fram lørdag kveld vil forsinke denne tidsplanen, gjenstår å se.

Natos visegeneralsekretær Mircea Geoană uttrykte det slik da han kom til møtet søndag morgen:

– Tyrkia har uttrykt bekymringer som er adressert og diskutert venner imellom, venner og allierte. Og jeg har tillit til at dersom de to landene søker medlemskap, vil vi være i stand til å ønske dem velkommen og møte alle vilkår som skal til for enstemmighet, sa han.

Visegeneralsekretæren, som leder møtet i Berlin i generalsekretær Jens Stoltenbergs corona-karantene-fravær, la til:

– Tyrkia er en viktig alliert.

Lover rask prosess

Denne helgen holder utenriksministrene i Nato møter i Berlin. Både den svenske og finske utenriksministeren har deltatt i møter, men det er den tyrkiske presidenten Recep Tayyip Erdogans skepsis til svensk og finsk Nato-medlemskap som har fått mest oppmerksomhet denne helgen.

Erdogans uttalelser kom overraskende på Nato. Den finske presidenten sa lørdag at Tyrkias budskap til dem har vært «det motsatte».

Flere utenriksministre i Nato har søndag morgen uttalt seg om finsk og svensk medlemskap.

Tyskland utenriksminister Annalena Baerbock sier til Reuters at de har forberedt alt for en rask godkjennelsesprosess, som Nato-sjef Jens Stoltenberg selv flere ganger har lovet.

Baerbock mener også at finsk og svensk medlemskap vil gjøre forsvarsalliansen mye sterkere og er tydelig på at Sverige og Finland trenger sikkerhetsgarantier under godkjenningsperioden.

Den kroatiske utenriksministeren Gordan Grlić Radman sier at diskusjonene med Tyrkia er på god vei.