LOVFORSLAG: Delstatssenator Scott Wiener har lagt fram et lovforslag som vil tillate å betale narkotikaavhengige for å holde seg nyktre.

California vil betale rusavhengige for å holde seg rusfrie

Frustrasjon over en økning i overdosedødsfall fører til at Californias folkevalgte vil prøve noe radikalt: De vil at delstaten skal betale folk for å holde seg nyktre.

Av NTB

Publisert: Nå nettopp

Ordningen har allerede vært på plass i årevis for veteraner fra militæret, og forskning viser at økonomisk kompensasjon er en av de mest effektive måtene å få folk til å holde seg unna narkotika som kokain og metamfetamin.

Ordningen fungerer slik: Folk får små insentiver eller utbetalinger for hver negative narkotikatest de avlegger over en viss tid. De fleste som fullfører behandlingen uten én eneste positiv test, kan tjene et par-tre hundre dollar. De vil som et utgangspunkt få pengene i form av et gavekort.

Det kalles «contingency management», eller beredskapshåndtering på norsk. Begrepet sikter til en behandlingsmetode hvor man blir belønnet for positive endringer i atferden.

Lovforslag til behandling

Californias guvernør Gavin Newsom har bedt den føderale regjeringen om tillatelse til å bruke skattepenger til å betale for behandlingsmetoden gjennom Medicaid – den felles statlige og føderale helseforsikringsordningen for fattige og funksjonshemmede, som gir dekning til nesten 14 millioner mennesker i California.

Samtidig er et lovforslag om ordningen på vei gjennom hos de demokratisk kontrollerte lovgivingsorganene i California. Det har allerede gått gjennom i delstatssenatet uten opposisjon og venter på behandling i delstatsforsamlingen.

– Jeg tror det er mye i denne strategien som alle kan like, sier delstatssenator Scott Wiener, en demokrat fra San Francisco og forfatter av lovforslaget.

– Og viktigst av alt: Det fungerer, slår han fast.

Hvor mye ordningen vil koste, avhenger av hvor mange som deltar. Dersom 1.000 personer melder seg, kan det koste rundt 286.000 dollar, en liten sum i Californias totale delstatsbudsjett på mer enn 262 milliarder dollar.

Gikk fra avhengighet til å bli rådgiver

Den ideelle organisasjonen San Francisco Aids Foundation tilbyr en mindre, privatfinansiert versjon av behandlingsmetoden. Her meldte Tyrone Clifford, som var avhengig av metamfetamin, seg som deltaker da de lovet å betale ham for hver negative narkotikatest han avla over tolv uker.

Hans første utbetaling var på to dollar. Summen økte litt med hver påfølgende negative test og endte på totalt 330 dollar.

– Jeg tenkte at tolv uker, det får jeg til. Jeg har vært rusfri så lenge før, da langeren min satt i fengsel. Og når jeg var ferdig, ville jeg sitte igjen med 330 dollar som jeg kunne bli høy for, forteller han.

Clifford kom seg igjennom de tolv ukene uten en eneste positiv test. Men i stedet for å bruke pengene til å kjøpe mer narkotika, kjøpte han en bærbar datamaskin slik at han kunne gå tilbake til studiene han aldri fullførte. Nå sier han at han ikke har brukt metamfetamin på elleve år, og han jobber nå som rådgiver ved San Francisco Aids Foundation. Her hjelper han mennesker som har de samme avhengighetsproblemene han hadde.

53-åringen forteller at pengene i seg selv ikke spilte så stor rolle for ham. I motsetning til mange som sliter med rusavhengighet, hadde Clifford et hjem og en jobb han ikke sto i fare for å miste. Men han sier at å se pengene tikke inn på konto for hver negative test, motiverte ham mer enn noen annen behandlingsmetode klarte.

– Du ser summen på konto bare stiger og stiger, og det blir som et bevis på at jeg klarer dette. Det er på ingen måte noen som blir rike av denne ordningen, sier han.

Tidligere metamfetaminavhengige Tyrone Clifford fikk betalt for hver negative narkotikatest han avla. Nå har han vært rusfri i elleve år.

Effekten avtar over tid

Ifølge forskning fra California Health Benefits Review Program er det «klare og overbevisende» bevis på at denne typen behandling fungerer for å holde folk unna stoffer som metamfetamin og kokain. På den andre siden viser forskningen at selv om deltakerne holder seg rusfrie under selve behandlingen, varer ikke effekten noe særlig utover seks måneder etter at behandlingen er avsluttet.

Tyrone Clifford sier han skjønner at en slik ordning ikke fungerer for alle, men legger til at hans behandling også omfattet rådgivning, både individuelt og i grupper, og at dette fikk ham til å føle at han var en del av et fellesskap.

Han sier også at behandlingen må anses som en suksess, selv om enkelte deltakere ikke klarer å avlegge utelukkende negative narkotikatester.

– De gjør i det minste et forsøk, sier han.

Om California begynner å betale for behandlingsmetoden gjennom Medicaid, tror Clifford at det vil bety at mange flere behandlingstilbud kommer til å dukke opp rundt om i delstaten.

Stor økning i overdosedødsfall

I California er det, som i store deler av resten av USA, en rekke mennesker som er avhengige av opioider – som for eksempel reseptbelagte smertestillende og heroin. Men overdosedødsfallene som følge av sentralstimulerende midler – som metamfetamin og kokain – har nesten firedoblet seg mellom 2010 og 2019, og mye tyder på at det har blitt et enda større problem siden.

Foreløpige tall fra de første ni månedene av 2020 – da store deler av delstaten var nedstengt som følge av koronapandemien – viser at slike overdosedødsfall økte med 42 prosent sammenlignet med 2019.

Mens opioidavhengige har flere farmasøytiske behandlinger tilgjengelig for å hjelpe dem med å bli kvitt avhengigheten, fins det ingen tilsvarende behandlinger for dem som er avhengige av sentralstimulerende midler som metamfetamin og kokain.

– Det finnes noen tydelige hull i behandlingstjenestene for personer som er avhengige av sentralstimulerende midler, sier Jaycee Cooper, direktør for Medicaid i California.

– Akkurat nå er behandlingsmetoden med betaling for negative narkotikatester det eneste folk peker ut som et effektivt tiltak.

Denne behandlingsmetoden er ikke særlig utbredt, da det ikke er klart om verken delstats- eller føderal lovgivning tillater at Medicaid betaler for det. Delstatssenator Wieners lov, om den blir vedtatt, vil slå fast at det i hvert fall skal være lov etter delstatslovgivningen.

Om det bryter med føderal lov, er derimot fortsatt et spørsmål.

– Vi tror ikke det gjør det, sier Wiener, og legger til at Biden-administrasjonen har uttrykt interesse for behandlingsmetoden.