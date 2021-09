FEIRER: Folk feirer i gatene etter søndagens militærkupp i det vestafrikanske landet Guinea.

- Guineas president kastet fordi han ikke innfridde

Kuppmakerne i Guinea skal ha styrtet landets president Alpha Conde (83) fordi han ikke lenger innfridde løftene om å innføre demokrati og etnisk forsoning.

Av Stella Bugge

Publisert: Nå nettopp

Det skriver Reuters og viser til kritikere av presidenten og menneskerettighetsprofessoren som kom til makten i 2010 og som endret grunnloven slik at han selv kunne sitte en tredje periode.

Kritikerne mener dette grepet var spikeren i kisten for mannen som ønsket å være «Guineas Mandela» og dermed åpnet opp for kaos i dette fattige vestafrikanske landet.

– Alpha Conde er av politikerne som i over 40 år jobbet for demokrati i Guinea. Men når han kom til makten, ødela han det fullstendig, sier Alioune Tine, en uavhengig menneskerettighetsekspert for FN og grunnlegger av tankesmien AfrikaJom Center, til Reuters.

– Avviste politisk dialog

– Han fengslet folk. Han drepte og avviste enhver politisk dialog med opposisjonen, legger Tine til.

Det er ikke klart hva som skyldes hærens maktovertakelse, men en sjef i landets spesialstyrker sa i en TV-sendt tale at «fattigdom og endemisk korrupsjon» hadde fått troppene hans til å handle.

Condes regjering har de siste ukene, skriver Reuters, økt skattene kraftig for å fylle en slunken statskasse samt økt prisen på drivstoff med 20 prosent – noe som har ført til økt frustrasjon i befolkningen.

Søndag kveld var det ikke helt klart om hæren hadde fullstendig kontroll over landet og forsvarsdepartementet hevdet at de hadde avverget at angrep på presidentpalasset. Men videoer på sosiale medier, som Reuters ikke kunne verifisere, viste president Conde i et rom omringet av spesialstyrker.

Både FN og Nigeria, en stormakt i regionen, har fordømt statskuppet.

Conde har tidligere avvist beskyldninger om brudd på menneskerettighetene. I likhet med andre afrikanske ledere som har endret grunnloven for å slippe å gi fra seg makten, hevdet presidenten at han trengte mer tid for å realisere sin versjon av et moderne Guinea. Det var grunnen til at han trengte en tredje periode ved makten.

OPPLØST GRUNNLOVEN: Militæret er i gatene. President Alpha Conde skal være arrestert, portforbud innført og grunnloven oppløst og regjeringen avsatt i dette fattige vestafrikanske landet.

Flere titalls mennesker ble drept i demonstrasjoner på tampen av 2019 og i begynnelsen av 2020 i forbindelse med en folkeavstemning for å godkjenne den nye grunnloven. Endringen gikk glatt igjennom, skriver Reuters, siden opposisjonen boikottet folkeavstemningen og lederne som var imot endringen, ble arrestert.

Søndagens statskupp skjedde mindre enn ett år etter det omstridte valget i oktober hvor Conde, som tilhører den etniske folkegruppen Malinke, ble sittende etter å ha fått 59,5 prosent av stemmene. Hans politiske motstander, Cellou Dalein Diallo som tilhører folkegruppen Peul, bestred valgresultatet.

At Conde ikke ville gi fra seg makten gjorde et folkelig opprør eller kupp uunngåelig, skal vi tro menneskerettighetseksperten Tine. Guinea er en stor leverandør av jern og bauxitt, sistnevnte brukes i produksjonen av aluminium.

«Guineas Mandela»

Da Conde første gang ble valgt i 2010, ble han ansett for å være Guineas mest fremtredende forkjemper for flerpartidemokrati og valgresultatet ble optimistisk mottatt av menneskerettighetsaktivister og internasjonale organisasjoner.

Frem til da hadde Conde kommet med skarp kritikk av en rekke autokratiske ledere som hadde sittet ved makten i Guinea: Ahmed Sekou Toure, som regjerte fra landet ble uavhengig i 1958 til han døde i 1984; Lansana Conte, som tok makten i et kupp etter Toures død; og Moussa Dadis Camara, som ledet et kupp etter Contes død i 2008.

Alpha Condes gjentatte kritikk førte til at han fikk en dødsdom og måtte gå i eksil i Frankrike hvor han ble assisterende professor i menneskerettigheter ved det anerkjente Sorbonne-universitetet.

Han tapte to presidentvalg, i 1993 og 1998, og ble fengslet to år fra 1998 fordi han angivelig skulle ha planlagt å styrte regjeringen.

Først i 2010, da juntaen som satt med makten, gikk med på en demokratisk overgang, fikk Conde endelig sjansen og vant valget.

– Jeg vil, på min egen lille måte, prøve å være å være Guineas Mandela og forene hver sønn av Guinea, sa han i sin innsettingstale.

– Gjenopprettelsen av sosial samhørighet og nasjonal enhet krever et felles blikk på vår smertefulle fortid.

I begynnelsen av Condes regjeringstid, gikk ting bra. Han fikk internasjonal anerkjennelse for å gjennomføre endringer i hæren og straffeforfølge soldater som brøt menneskettighetene og innførte endringer i gruveindustrien. Guinea fikk også ettergitt massiv utenlandsgjeld.

Men da det oppsto etniske opptøyer mellom folkegruppene Malinke og Peul og sikkerhetsstyrkene senere slo ned på demonstrasjoner og streiker, fikk Conde massiv kritikk fra både FN og menneskerettighetsgrupper for sin håndtering.

Hans løfter om forsoning ble ikke gjennomført og kritikerne anklaget ham i stedet for utnytte de etniske skillelinjene til sin politiske fordel.

– Han prøvde virkelig å spille på de etniske skillelinjene som splitter den guineanske befolkningen, sier Ryan Cummings, direktør for konsulentfirmaet Signal Risk, til Reuters.