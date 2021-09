forrige

KUPPMAKERNE: Oberst Doumbouya er en av de som skal stå bak kuppet i Guinea.

Militæret har overtatt makten i Guinea

En høytstående offiser i den guineanske hæren hevder de har oppløst regjeringen i det vestafrikanske landet. Den afrikanske union og FN fordømmer det de beskriver som en «overtagelse med makt».

Av Henrik Røyne

Publisert: Oppdatert nå nettopp

På direktesendt TV søndag ettermiddag hevder hæroffiseren Mamadi Doumbouya at regjeringen i Guinea har blitt oppløst, ifølge AP, som samtidig skriver at militæret har tatt kontroll over den statseide TV-kanalen i landet.

– Vi kommer ikke lenger til å betro politikken til én mann, vi vil gi det til folket, sier oberst Doumbouya under sendingen, ifølge nyhetsbyrået.

Obersten forteller også at grunnloven i landet er blitt erklært ugyldig, samt at grensene og luftrommet i landet har blitt stengt ned.

FN fordømmer det de beskriver som en «overtagelse med makt» i Guinea, ifølge AFP. Det samme gjør Den afrikanske union i en pressemelding.

– Vi ber om at president Alpha Conde løslates umiddelbart, skriver de videre.

Tidligere søndag ble det meldt om skyting utenfor presidentpalasset, samt at det ble observert soldater i gatene som ba folk om å holde seg hjemme.

PÅGREPET: Dette bildet av president Alpha Conde, ble sendt til nyhetsbyrået AFP, og skal være fotografert søndag 5. september.

Nyhetsbyrået Reuters melder at videoer på sosiale medier angivelig viser Guineas president Alpha Conde som fraktes vekk av landets spesialstyrker. AP omtaler en annen video som skal vise presidenten i militærets varetekt, selv om de ikke kan bekrefte om videoen er tatt i løpet av søndag.

Militærjuntaen forsørger om at Conde blir godt ivaretatt, og at han ikke er skadet, ifølge Reuters.

Det har kommet flere motstridende meldinger fra landet i løpet av dagen. Guineanske myndigheter har opplyst til AFP at kuppforsøket fra spesialsoldatene ble avverget.

Samtidig hevdet forsvarsdepartementet at vaktene ved presidentpalasset klarte å slå angrepet tilbake, skriver Reuters, og at sikkerhetsstyrker arbeider med å gjenopprette orden.

Overlevde attentatforsøk i 2011

Guinea befinner seg langs Afrikas vestkyst, og til tross for at landet er rikt på naturressurser er befolkningen en av verdens fattigste takket være krig og politisk ustabilitet, ifølge FN-sambandet.

I 2011 overlevde presidenten et attentatforsøk i sitt eget hjem, der det blant annet ble avfyrt raketter mot soverommet i presidentboligen. Tre personer ble drept i angrepet.

Conde ble gjenvalgt til en tredje periode i oktober i fjor etter å ha endret grunnloven som ikke tillot gjenvalg, men valget var preget av mange voldshendelser som kostet flere titall mennesker livet, skriver NTB.

Presidenten var den første som ble demokratisk valgt i 2010. Dette var det første demokratiske valget i Guinea etter at landet gikk fra å være en fransk koloni i 1958, ifølge AP.