Tvillinggutter døde i varm bil i USA

Guttene på halvannet år skal ha sittet i den varme bilen utenfor barnehagen i South Carolina i ni timer.

Av Stine Slettås Machlar

Publisert: Nå nettopp

En forelder som kjørte forbi oppdaget guttene i Columbia-forstaden Blythewood onsdag ettermiddag, fortalte etterforsker Nadia Rutherford på en pressekonferanse.

– Det virker som guttene har vært i bilen siden morgenen og har dødd av varmen de ble utsatt for.

Ifølge nyhetsbyrået AP var det 27 grader i South Carolina den aktuelle dagen.

Politiet vil de nærmeste dagene etterforske hva som faktisk har skjedd. Ingen skal så langt være pågrepet.

– Vi har to veldig fortvilte foreldre, sa Rutherford.

Etterforskeren vil gi ytterligere detaljer om hendelsen.

– Vi kan ikke forklare hvordan eller akkurat hvor lenge barna satt i bilen. Det er grunnen til at jeg omtaler det som en uheldig hendelse. Vi ber for at foreldrene skal finne fred, sa Rutherford.

Etterforskeren sier ifølge CBS News at de ansatte i barnehagen ikke skal ha hatt noe med guttens død å gjøre.

Hun la også til at politiet skal gjøre alt de kan for å finne ut hva som har skjedd med tvillingene.

– Hvis det viser seg å være en kriminell handling, skal vi gjøre alt for å gi guttene rettferdighet, sa etterforskeren.