USA bekrefter angrep mot bil i Kabul – sier de eliminerte IS-trussel

Det amerikanske militæret sier de har tatt ut et terrortrussel i Kabul. Samtidig meldes det at en rakett traff et hus og at et barn er drept.

Det er imidlertid ikke klart om det er to separate hendelser, eller om det er ett og samme angrep.

I en uttalelse bekrefter det amerikanske militæret at de har utført et droneangrep mot et kjøretøy i Kabul. De hevder å ha «eliminert en akutt IS-K-trussel mot Hamid Karzai internasjonale flyplass».

De mener at de lyktes i å treffe målet og at den betydelig eksplosjonen som fulgte etter angrepet, indikerte at det var et betydelig mengde eksplosiver i bilen.

– Vi undersøker muligheten for sivile tap, dog vi ikke har noen indikasjoner på dette tidspunkt, heter det i uttalelsen fra Bill Urban, talsmann for CENTCOM.

Samtidig skriver både BBC, Al Jazeera og nyhetsbyrået AP at eksplosjonen som ble hørt i Kabul søndag ettermiddag, skal skyldes et rakettangrep mot et hus.

Flere medier melder at eksplosjonen kom fra nabolaget, Khawja Bughra, et stykke fra flyplassen. Det står ikke noe i uttalelsen fra det amerikanske militæret om hvor de utførte sitt angrep.

Nyhetsbyrået AP siterer den afghanske politisjefen Rashid (som de sier bare bruker ett navn) på at et barn omkom. En korrespondent for Al Jazeera hevder også at et barn er drept og tre personer skadet.

Bilder i sosiale medier viser omfattende røykutvikling over hustak. En afghansk frilansjournalist har lagt ut denne videoen på Twitter:

Advarte mot nye terrorangrep

Torsdag ble over 180 personer drept da en selvmordsbomber angrep en inngangsport til flyplassen. Lørdag kom USAs president Joe Biden med en kraftig advarsel om et nærstående nytt angrep ved flyplassen i Kabul.

– Situasjonen på bakken fortsetter å være ekstremt farlig, og faren for terrorangrep mot flyplassen er fremdeles høy. Våre kommandanter informerte meg om at et angrep er høyst sannsynlig innen 24 til 36 timer, sa Biden.

Den 31. august skal de siste amerikanske soldatene ut av USA. Det er fortsatt rundt 300 amerikanske borgere i Afghanistan som venter på evakuering, sier USAs utenriksminister Antony Blinken, ifølge nyhetskanalen ABC.