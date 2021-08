Ny eksplosjon i Kabul - kan ha vært rakettangrep

Eksplosjonen som ble hørt i Kabul søndag ettermiddag, kan ha vært et rakettangrep mot et hus.

Det sier en ikke navngitt person fra helsemyndighetene til BBC. Afghanske Tolo News skriver de har øyevitner på at eksplosjonen skjedde i nabolaget Khawja Bughra, et stykke fra flyplassen.

Bilder i sosiale medier viser omfattende røykutvikling over hustak.

En av videoene som sirkulerer i sosiale medier viser mennesker som løper fra røyk i et boligområde, og mennesker som kaster bøtter med vann fra hustak.

Det er ikke verifisert om videoen stammer fra søndagens hendelse:

Advarte mot nye terrorangrep

Torsdag ble over 180 personer drept i et terrorangrep ved den internasjonale flyplassen i Kabul. Lørdag kom USAs president Joe Biden med en kraftig advarsel om et nærstående nytt angrep ved flyplassen i Kabul.

– Situasjonen på bakken fortsetter å være ekstremt farlig, og faren for terrorangrep mot flyplassen er fremdeles høy. Våre kommandanter informerte meg om at et angrep er høyst sannsynlig innen 24 til 36 timer, sa Biden.

Den 31. august går fristen for USAs tilbaketrekking fra Afghanistan.

