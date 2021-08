Flere medier: Rakettangrep mot hus i Kabul

Meldinger om at et barn omkom i eksplosjonen.

Både BBC, Al Jazeera og nyhetsbyrået AP skriver at eksplosjonen som ble hørt i Kabul søndag ettermiddag, skal skyldes et rakettangrep mot et hus.

Flere medier melder at eksplosjonen kom fra nabolaget, Khawja Bughra, et stykke fra flyplassen.

Journalist Jonathan Lemire fra nyhetsbyrået AP siterer den afghanske politisjefen Rashid på at et barn omkom. En korrespondent for Al Jazeera hevder også at et barn er drept og tre personer skadet.

Samtidig siterer Reuters to anonyme myndighetspersoner på at USA har utført et militært angrep mot mistenkte IS-K-krigere i Kabul. Det er imidlertid ikke bekreftet at det er snakk om samme hendelse.

Men det er ennå tidlig, eventuelle dødsfall er ikke bekreftet og situasjonen er uavklart.

Bilder i sosiale medier viser omfattende røykutvikling over hustak. En afghansk frilansjournalist har lagt ut denne videoen på Twitter:

Advarte mot nye terrorangrep

Torsdag ble over 180 personer drept i et terrorangrep ved den internasjonale flyplassen i Kabul. Lørdag kom USAs president Joe Biden med en kraftig advarsel om et nærstående nytt angrep ved flyplassen i Kabul.

– Situasjonen på bakken fortsetter å være ekstremt farlig, og faren for terrorangrep mot flyplassen er fremdeles høy. Våre kommandanter informerte meg om at et angrep er høyst sannsynlig innen 24 til 36 timer, sa Biden.

Den 31. august går fristen for USAs tilbaketrekking fra Afghanistan.

Saken oppdateres.