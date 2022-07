Skandinavias største Pride-parade planlegges som normalt

I Stockholm og København planlegger de for fullskala Pride-arrangementer. I begge landene følger politiet nøye med etter masseskytingen i Oslo.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Det som har skjedd i Oslo er fryktelig, og vi er triste og sinte for at det skjer et sted som ligger oss så nært, sier leder for Stockholm Pride, Fredrik Saweståhl, til VG.

I Stockholm planlegges nå Skandinavias største Pride-parade som går av stabelen 6. august, og som samler rundt 50.000 deltagere og en halv million publikummere.

Til tross for masseskytingen i Oslo, der to personer ble drept og 21 skadet, kjenner Saweståhl seg trygg på å kunne gjennomføre en fullskala parade.

– Vi har lang erfaring med sikkerhetsarbeid og samarbeid med politiet om det. Vi stoler på deres vurderinger og at vi kan gjennomføre, sier Saweståhl som påpeker at han ikke kan gå i detaljer på sikkerhetstiltakene.

Ingen ekstra trussel

Pride i Oslo ble som kjent avlyst etter masseskytingen på grunn av sikkerhetssituasjonen, det samme ble markeringen i Oslo og en rekke andre steder.

– Vi ser ikke at hendelsen i Oslo har påvirket oss slik at vi må endre våre planer. Det er ingenting nå som indikerer et ekstra trusselbilde mot oss akkurat nå, sier Saweståhl.

Til VG opplyser politiet i Stockholm at de ikke har gjort endringer i planleggingen av Pride i Stockholm etter Oslo-skytingen.

– Men vi følger utviklingen hele tiden, slik vi alltid gjør i planlagte politiaksjoner, og kan gjøre endringer dersom vi anser det nødvendig, sier pressetalsperson Per Fahlström for Stockholm-regionen.

Voldelig islamisme og høyreekstreme

Det svenske sikkerhetspolitiet (Säpo) sier til VG at terrortrusselen fortsetter å ligge på nivå tre – på en skala til fem. Nivået innebærer at «et terrorangrep kan skje».

– Hovedtrusselen om et attentat i løpet av året vurderes å komme fra voldelig islamistisk og høyreekstremistisk motivert terrorisme, sier pressesekretær Gabriel Wernstedt i Säpo og legger til:

– De fleste som har utført angrep de siste årene har handlet alene og befant seg i utkanten av ekstremistiske miljøer.

De vil ikke kommentere eventuelle mål eller motiv, eller hvilke operasjonelle tiltak de jobber med for ikke å «røpe sine metoder og med det risikere oppdrag.»

INGEN FORELØPIGE JUSTERINGER: Lars Henriksen er politisk styremedlem i København Pride.

Heller ikke i Danmark har København Pride gjort noen innstramminger i sikkerhetsnivået under Pride, som etter planen skal holdes i august.

Lars Henriksen fra Pride-komiteen i København forteller at de regelmessige har møter med politiet for å kunne ivareta folk sin sikkerhet under arrangementene.

– Så langt har vi ikke gjort noen innstramminger, fordi politiet ikke har anbefalt det enda. Politiet vurderer sikkerhetssituasjonen underveis og oppdatere oss, sier Henriksen.

Han sier at de har en løpende dialog med politiet for å sikre at paraden og andre Pride-arrangementer går sikkert for seg.

Danmark: Alvorlig terrortrussel

Politiinspektør Peter Dahl, som er sjef for beredskapen i Københavns politi sier til VG at de er oppmerksomme på hendelsen i Oslo i forkant av byens Pride-arrangement i august.

– Sammen med PET følger vi utviklingen tett, både generelt og i forhold til Pride, tilpasser vi løpende vår innsats ut ifra den aktuelle trusselvurderingen, sier Dahl til VG og referer til politiets etterretningstjeneste (PET).

Heller ikke PET vil kommentere de konkrete trusselvurderingene knyttet til Pride, og viser til en uttalelse i forbindelse med skytingen i Oslo der de slår fast at terrortrusselen mot Danmark fremdeles betegnes som alvorlig.

Terrortrusselen mot Danmark fra militant islamisme er også satt til et alvorlig nivå, nivå fire av fem, ifølge en vurdering fra mars.

Dette betyr at det er en erkjent trussel, og at det er kapasitet, intensjon og planlegging.

– Det mest sannsynlige militante islamistiske angrepet i Danmark, er et angrep utført av en solo terrorist eller en liten gruppe med lett tilgjengelige midler, som skytevåpen eller hjemmelagde bomber, opplyser PET til VG.