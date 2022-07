ÅSTED: Kjøpesenteret Amager i København ble åsted for masseskytingen der tre personer er drept og fire hardt skadet.

Jente (16) i København: - Da skjønte jeg at jeg var truffet

– Jeg så gjerningsmannen i noen sekunder, sier den svenske 16-åringen som ligger på sykehus etter masseskytingen i København.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Mandag morgen fortalte dansk politi at i tillegg til de tre drepte etter skytingen på kjøpesenteret Field´s i Amager i København, er fire personer alvorlig skadet og ligger på sykehus.

To av dem er svensker, hvorav én er en 16 år gammel jente som nå er med sin mor på sykehuset.

16-åringen var på kjøpesenteret sammen med en venn mens de ventet på å gå på Harry Styles-konserten på Royal Arena senere på kvelden, forteller hun til lokalavisen Kristianstadsbladet.

De sto i rulletrappen da panikk brøt ut folk begynte å springe. Først skjønte de to jentene ikke hvorfor, sier hun.

– Men da jeg kom ned rulletrappen, rett før et hjørne, kjente jeg varme og hørte et smell. Da skjønte jeg at jeg var truffet. Jeg rørte på hodet og da så jeg gjerningsmannen i noen sekunder, sier hun til avisen.

AVSPERRET: Kjøpesenteret Field´s er stengt i minst en uke etter masseskytingen søndag.

Stoppet blod med gensere

De to venninnene mistet hverandre i kaoset som fulgte, men de klarte begge å komme seg ut av kjøpesenteret. 16-åringen gikk i retning konsertlokalet, forteller hun.

Hun sier noen danske ungdommer i 18- til 20-års alderen tok av seg genserne sine for å forsøke å stoppe blodet fra sårene hennes.

Nå venter den svenske jenta på operasjon på sykehuset i den danske hovedstaden. Hun har skuddskader i rygg og albue, ifølge Aftonbladet, men er glad for at hun kom fra det med livet i behold.

– Jeg er takknemlig for at det ikke ble verre og at jeg likevel har det greit, sier hun til Kristianstadsbladet.

Politiet patruljerer området rundt kjøpesenteret der masseskytingen fant sted søndag.

Flere skjulte seg

Panikksituasjonen den unge jenta beskriver går igjen hos øyenvitnene til masseskytingen på kjøpesenteret Field´s.

«Jeg var på Fields da kaoset brøt ut. Jeg har snakket med en mann som sa at hans kone hadde blitt skutt. Ambulansepersonell som hadde armene smurt inn i blod til albuene. Han var ikke på jobb, men hadde hjulpet et offer. Han ville inn igjen, men ble holdt tilbake. Fryktelige scener», skriver tidligere Folketingsmedlem og nå politisk kommentator Joachim B. Olsen på Twitter.

Hurtigmatrestauranten KFC ble et skjulested for mange av de redde kjøpesenterkundene. Lawrence Donnovan hadde akkurat gjort ferdig skiftet sitt der, da han hørte flere skudd.

– Det kommer flere mennesker flyktende inn i restauranten, noen hopper over skranken for å komme vekk, og flere løper inn i prøverommene, forteller Lawrence Donnovan til presse-fotos.dk.

Den unge mannen sier til nyhetsnettstedet at restauranten barrikaderede inngangene og tok seg av alle barn, og ga de små det de hadde av vann og kjeks. De holdt seg i skjul der oppe i et svært varmt rom sammen i 45 minutter, før de fikk beskjed av politiet om at de kunne komme ut.

Varetektsfengsling mandag

De andre tre som nå får sykehusbehandling for alvorlige skader etter masseskytingen er en svensk mann i 50-års alderen, en dansk kvinne i 40-årene og en 19 år gammel kvinne, melder dansk politi.

En 22 år gamle dansk mann er pågrepet for skytingen på kjøpesenteret. Han fremstilles for varetektsfengsling mandag ettermiddag, opplyser politiet i København til VG.

Det er først etter dette at det vil bli kjent hvem som er mannens forsvarer, sier politiet til VG. Politisjef Søren Thomassen opplyste tidligere mandag at 22-åringen vil bli siktet for drap.