SITTER FAST: Henrik Hippe Kristiansen (20) reiste med ID-kort til Tyrkia, men slipper ikke inn i landet. Kjæresten Donja Roshan (20) som selv reiste med pass fortviler.

Henrik (20) reiste til Tyrkia med ID-kort: − Jeg føler meg som en fange

Etter utenriksminister Anniken Huitfeldts gladmelding om at nordmenn kan reise til Tyrkia uten pass, dro Henrik til Antalya med nasjonalt ID-kort. Nå sitter han fast på flyplassen.

Publisert: Nå nettopp

15. juni ble utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) enig med Tyrkias utenriksminister Mevlüt Çavusoglu om at Tyrkia godtar nasjonalt ID-kort i stedet for norske pass ut 2022, meldte NRK samme dag.

Det kom ikke frem når eller hvordan ordningen ville tre i kraft. Flere norske medier, deriblant VG, meldte også nyheten.

Feilinformerte

Forrige torsdag tvitret utenriksminister Anniken Huitfeldt at hun var «Så glad for at Tyrkia midlertidig endrer passreglene! For resten av året kan nordmenn som mangler pass bruke nasjonalt ID-kort når de reiser til Tyrkia».

Det viser seg at dette ikke stemmer.

Henrik Hippe Kristiansen tok utenriksministeren på ordet og reiste lørdag til Tyrkia sammen med kjæresten Donja Roshan (20) og familien hennes. Nå sitter han i det han selv kaller en fengselscelle, og får ikke forlate flyplassen i Antalya.

– Vi føler oss lurt, sier Donja og Henrik.

Ordningen er nemlig ikke implementert i Tyrkia ennå, og dermed kreves det fortsatt gyldig pass for innreise til landet. Dette kommer også frem på Utenriksdepartementets nettsider.

Donja og Henrik mener de har blitt feilinformert av norske medier og myndigheter:

– Utenriksministeren må formulere seg på en bedre måte, slik at folk forstår at det faktisk ikke er greit å reise med ID-kort til Tyrkia enn så lenge, sier Donja.

– Informasjonen burde vært mye mer spesifisert, og bedre kommunisert, sier Henrik.

Ikke godkjent

Pressetalsperson i UD, Siri Svendsen, sier til VG at ordningen om å godkjenne norske ID-kort for innreise i Tyrkia er en ensidig tyrkisk beslutning:

– Fra norsk side venter vi på bekreftelse fra Tyrkia om at de formelle prosessene der er gjennomført. Norske myndigheter vil deretter iverksette ordningen så raskt det er praktisk mulig. Så snart detaljene om bruk av nasjonale ID-kort for reiser til Tyrkia er avklart, vil dette kommuniseres, blant annet via våre nettsider om reiseinformasjon.

Hun sier at UD noterer seg uttalelsen om at dette kunne vært kommunisert enda tydeligere.

DESPERATE: Henrik Hippe Kristiansen (20) og Donja Roshan (20) må tilbringe ferien på flyplassen i Antalya, Tyrkia.

Sitter fast

Donja og familien reiste alle med pass og kom gjennom uten problemer. Men fordi Henrik reiste med nasjonalt ID-kort, vil ikke politiet på flyplassen slippe han inn i landet.

Henrik har sittet fast på et lite rom siden lørdag kveld. Han blir overvåket av vakter 24 timer i døgnet. De snakker heller ikke engelsk.

– Hele ferien vår er fullstendig ødelagt. Jeg føler meg som en fange her, sier han.

En desperat Henrik har vært i kontakt med UD. De henviste videre til den norske ambassaden i Tyrkia.

– Jeg fikk beskjed om at innenriksministeren i Tyrkia ikke har signert dokumentene om at nasjonalt ID-kort var lovlig å reise med, sier Henrik.

Nå er han blitt bedt om å ta første fly hjem til Norge. Gjør han ikke det, må han bli på «fangerommet» minst frem til lørdag:

– Ambassaden i Tyrkia sa at dersom politimennene på flyplassen slipper meg inn, vil de være redde for å miste jobben, sier han.

Utenriksdepartementet skriver i en e-post til VG at de ikke har avklart tidspunkt for oppstart av avtalen med Tyrkia.

– I påvente av nærmere avklaring, må norske borgere derfor fortsatt benytte norsk pass for innreise til Tyrkia, sier Siri Svendsen i UD.

FRUSTRERT: Henrik Hippe Kristiansen (20) har ikke kunnet forlate flyplassen i Antalya, Tyrkia. Han har blitt holdt der siden lørdag.

Henrik forteller at han ringte til Øst-Politidistrikt dagen før avreise, for å forsikre seg om at han trygt kunne reise med nasjonalt ID-kort:

– De ba meg ha «is i magen». Dersom jeg kom gjennom kontrollene på Gardermoen, burde det gå fint i Tyrkia, skal de ha sagt.

– Det er svært beklagelig om vi har sagt dette, fordi reglene er klare, skriver politiinspektør Annette Kristin Breivik i en e-post til VG.

Hun understreker at det fortsatt kun pass som kan benyttes ved innreise til Tyrkia.

– Her må det ha skjedd en feil. Utfordringen vår i denne saken er at vi ikke kan bekrefte eller avkrefte at Øst politidistrikt har uttalt dette. Vi har nå sendt ut informasjon til alle våre ansatte om hvilket regelverk som gjelder.

Politiet skriver på sine nettsider at de har fått mange henvendelser om tyrkiske myndigheters avgjørelse om å godkjenne norske ID-kort for innreise til landet.

Samtidig skriver de:

«Dette er en ordning som ennå ikke er implementert og dermed er det fortsatt kun pass som kan benyttes ved innreise til Tyrkia. Passet må ha en gyldighet på minst 6. måneder ved innreise til Tyrkia».

Henrik forteller at han selv må dekke flybilletten hjem. Han er også urolig for at mulig trippel flystreik vil føre til at han blir sittende fast på flyplassen i Antalya enda lenger:

– Det er en håpløs situasjon, sier han.

Donja og familien blir i Tyrkia til lørdag uansett, men hun sier at ferien ikke blir den samme:

– Det er en trykket stemning. Vi går bare rundt og tenker på Henrik.

Fordi Norge opplever store problemer med passproduksjonen, er det blitt sett på en rekke alternative løsninger for ferieklare nordmenn. Deriblant å reise med utgåtte pass, eller bruke nasjonale ID-kort som gyldig reisedokument.