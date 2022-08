Finlands statsminister har tatt narkotikatest etter festvideo ble delt

En festvideo skaper trøbbel for Finlands 36 år gamle statsminister, Sanna Marin. Hun har nå testet seg for narkotika.

Onsdag kveld ble en video lekket, som viser at statsministeren fester med flere personer på et privat arrangement.

Dagen etter videoen ble delt, måtte statsministeren møte pressen for å svare på spørsmål om hun bruker narkotika.

Bakgrunnen er at man i videoen kan høre snakk om «meljeng», som i denne sammenheng kan tolkes som pulver eller et rusmiddel.

Marin har nå tatt en narkotikatest etter at en festvideo ble lekket, opplyser hun under en pressekonferanse fredag ettermiddag. Resultatet vil være klart innen en uke.

MØTTE PRESSEN: Finlands statsminister Sanna Marin måtte igjen svare pressen etter festvideo.

– Innledningsvis vil jeg si at det har kommet alvorlige anklager om at jeg har brukt narkotika, sa Marin og la til:

– Selv om disse anklagene er urimelige, har jeg tatt en narkotikatest, og svaret kommer innen en uke, sa hun.

Statsministeren sier at hun har tatt testen for sin egen rettslige beskyttelse og for å fjerne enhver tvil.

– Jeg har aldri i mitt liv tatt narkotika, understreket hun.

Alltid tilgjengelig

Marin fikk spørsmål om hun var i stand til å utføre oppdragene hun er satt til å gjøre som statsminister.

– Jeg hadde ingen arbeidsmøter den helgen, jeg hadde det på mandag. Jeg hadde fri og brukte den med mine venner og gjorde ikke noe ulovlig, sa hun.

– I hele min statsministerperiode har det ikke vært situasjoner der det har oppstått en plutselig situasjon midt på natten, som jeg måtte stille opp på. Heller ikke i denne situasjonen, sa Marin og understreket at hun alltid var tilgjengelig.

På spørsmål om hun stoler på vennene sine, svarer hun ja, men at det føles bittert at videoen ble offentliggjort.

– Jeg har ikke brukt narkotika, og har ikke brukt noe annet enn alkohol. Jeg har danset, sunget, festet, og gjort noe som er helt lovlig, sa marin til den finske statskanalen YLE.

I desember i fjor fikk Marin kritikk for å feste under pandemien.

Til info: Pressekonferansen er på finsk