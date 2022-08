SAVNER DOKUMENTENE SINE: Donald Trump vil ha tilbake noen av dokumentene FBI beslagla.

Trump: Vil ha tilbake konfiskerte dokumenter

USAs tidligere president har hatt minst 35 esker med dokumenter hjemme. 20 av dem ble konfiskert av FBI. Nå vil Trump ha noen av dem tilbake.

Publisert: Nå nettopp

I februar fikk arkivmyndighetene 15 bokser med dokumenter fra den tidligere presidenten. Denne måneden hentet FBI 20 nye bokser med dokumenter i en aksjon mot Trumps hjem.

9. august ransaket FBI eiendommen til Donald Trump i Florida, Mar-A-Lago, etter ordre fra USAs justisminister, Merrick Garland. Aldri før har det hendt med en tidligere president i landet.

Mistanke om brudd på spionasjelovgivningen var en del av det rettslige grunnlaget for ransakingen.

RANSAKELSE: Politiet utenfor Donald Trumps luksuseiendom i Florida 8. august. Inne foregår en FBI-ransakelse.

Ransakelsen har blitt utskjelt av Trump, og nå sier han at han vil flere av dem tilbake:

I en uttalelse på sin egen sosiale medier-plattform, Truth Social, skriver Donald Trump at noen av dokumentene som ble konfiskert, må leveres tilbake.

Bakgrunnen for ransakingen skal ifølge The Washington Post blant annet ha vært en mistanke om at Donald Trump oppbevarte graderte dokumenter om atomvåpen i hjemmet sitt.

Ber om å få tilbake dokumenter

Trump mener nå at en del av disse dokumentene er underlagt advokaters taushetsplikt, i tillegg til fullmakter kalt «executive privilege».

Det vil si en juridisk beskyttelse av presidentembetets makt, som Trump tidligere har påberopt seg for å hindre at dokumentene skal utleveres.

«Dette gjorde de bevisst,» skriver Trump på nettstedet sitt, Truth Social. Det skriver flere amerikanske medier, blant annet Huffington Post.

«Nå ber jeg om at disse dokumentene umiddelbart tilbakeleveres. Takk!», skriver Trump.

DETTE FANT DE: En liste av hva FBI-agentene hentet ut fra Mar-a-Lago.

Kilder tett på etterforskningen som Fox News opplyser at de har snakket med, skal ha sagt at minst fem esker og et sett av dokumenter var dekket av taushetsplikt og «executive privilege».

Info Advokaters taushetsplikt og «executive privilege» Advokater har taushetsplikt på all informasjon de innhenter, utarbeider eller formidler på vegne av klienten sin.

Presidentprivilegiet, eller «executive privilege», handler om at noen deler av kommunikasjonen som skjer internt i presidentens administrasjon, ikke skal offentliggjøres eller prøves i retten. Dette for å legge til rette for at en president skal kunne få ærlige råd bak lukkede dører. Presidentprivilegiet er mye omdiskutert i USA. Vis mer

De aktuelle eskene skal angivelig være merket med bokstav- og tallkombinasjonene A-14, A-26, A-43, A-13. A-33.

Disse fem dokumenteskene er ifølge FBIs liste blant de agentene har tatt med seg fra Trumps Florida-bolig.

Frykter for nasjonens sikkerhet

I over et år hadde amerikanske myndigheter forsøkt å få dokumentene tilbake fra Trump.

Tidligere FBI-agent Asha Rangappa har påpekt ovenfor The Guardian at Trumps hjem er en populær golfklubb, hvor han mottar en rekke internasjonale gjester. Der skal dokumentene ikke ha vært lagret med noen ekstra sikkerhet sier hun.

«FORE!»: Donald Trump er selv glad i å spille golf. Her fra golfklubben ved Mar-A-Lago.

Flere demokratiske toppolitikere går nå hardt ut mot den tidligere presidenten etter hvert som flere detaljer om ransakingen har blitt kjent.

– Tidligere president Trumps oppførsel har potensielt satt vår nasjonale sikkerhet på spill, sier Adam Schiff, som leder etterretningskomitéen i Representantenes hus.

Nå har flere høytstående representanter fra Demokratene bedt Bidens etterretningsdirektør om å gjøre en vurdering av hvilken skade det kan ha gjort for landets sikkerhet.

Dette fant FBI-agentene hos Donald Trump

FBI skal ha samlet 20 esker med gradert informasjon som konfidensielle og hemmelige dokumenter.

Det skal ha blitt funnet permer med bilder og håndskrevne notater, i tillegg til dokumenter som var markert som topp hemmelig. Topp hemmelig er den høyeste sikkerhetsgraderingen i USA.

I tillegg melder nyhetsbyrået Reuters at dokumentene skal ha inneholdt informasjon angående den franske presidenten, Emmanuel Macron.

Informasjon om Donald Trump sin benådning av Roger Stone skal også ha blitt funnet i ransakelsen. Stone er tidligere Trump-rådgiver og ble blant annet dømt for å ha løyet under ed

Ransakelsesordren har avslørt at presidenten etterforskes for å ha brutt tre mulige lover.

Dette kan også forklare hvorfor de måtte ta skrittet og faktisk ransake Florida-boligen.

RANSAKT: Donald Trumps Mar-a-Lago-bolig ble ransaket 9. august av FBI.

Disse lovene etterforskes Trump for å ha brutt:

18 USC 2071: Skjule, fjerne eller skade offentlige dokumenter.

18 USC 1519: Ødelegge, endre eller forfalske offentlige dokumenter som knyttet til en føderal etterforskning.

18 USC 793: Innsamle, overføre eller miste informasjon knyttet til landets forsvar.

Den sistnevnte er en del av den større Spionasjeloven.

Dersom han blir dømt for alle disse lovbruddene, kan han risikere store bøter og en fengselsstraff på 33 år.