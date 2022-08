KRITISERES: Russlands ambassadør til Sikkerhetsrådet nekter for at Russland bruker kraftverket til militære formål.

Sikkerhetsrådet diskuterer atomkraftverk: − Overgi kontrollen

En økning i angrep rundt atomkraftverket i Zaporizjza kan gi katastrofale følger. FN ber partene om å avstå fra militære handlinger i området.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Saken oppdateres.

FNs sikkerhetsråd er samlet tirsdag kveld for å diskutere «trusler mot internasjonal fred og sikkerhet».

Hovedtemaet for møtet er atomkraftverket Zaporizjza sør i Ukraina.

Kraftverket har kommet i kryssilden for kampene som utspiller seg mellom ukrainske og russiske styrker i området.

Russiske styrker har hatt kontroll over kraftverket siden tidlig i mars.

BEKYMRET: Undergeneralsekretær i FNs sikkerhetsråd, Rosemary Dicarlo, ser med uro på den forverrede situasjonen rundt atomkraftverket i Zaporizjza.

Undergeneralsekretær i Sikkerhetsrådet åpnet møtet med å bønnfalle begge parter til å avstå fra enhver militær handling som kan true sikkerheten til kraftverket.

– På tross av utallige møter og telefoner ser vi en økning i tilfeller som kan true kraftverkets sikkerhet, sier Rosemary Dicarlo.

– Alt militært utstyr og personell må trekkes tilbake fra kraftverket. Fasilitetene må ikke brukes som ledd i en militæroperasjon, fortsatte hun.

Nekter for militært bruk

– Siden forrige møte i FNs sikkerhetsråd har sikkerhetssituasjonen til kraftverket i Zaporizjza forverret seg, sier Russlands ambassadør til sikkerhetsrådet Vazily Nebenzia.

– En ulykke vil ha katastrofale konsekvenser for hele det europeiske kontinentet, fortsetter han før han lister opp en rekke påståtte angrep på kraftverket fra ukrainsk side.

Videre nektet han for at Russland bruker kraftverket til militære formål.

Det internasjonale atom- og energibyrået har fått tillatelse fra de stridende partene til å gjennomføre tilsyn med Zaporizjza-kraftverket.

Tirsdag sa byrået at de vil gjennomføre tilsynet i løpet av noen dager.

Det vil være første gang FN-organet har tilgang der siden før Russlands fullskala invasjon av Ukraina 24. februar.

Norge: – Overgi kontrollen

Til stede er også Norges ambassadør til FNs sikkerhetsråd, Mona Juul.

Hun ba Russland slutte å bruke FNs sikkerhetsråd som en arene for spredning av desinformasjon. Så kom hun inn på sikkerhetssituasjonen rundt atomkraftverket.

– Vi er bekymret for at Russlands overtagelse av atomkraftverket er et ledd i å ta til gissel en av de viktigste leverandører av kraft til den ukrainske sivilbefolkningen. Vi ber Russland overgi full kontroll av kraftverket tilbake til Ukraina, sa hun.

Frykter angrep på uavhengighetsdagen

Ukraina markerer uavhengighetsdagen sin onsdag, der de markerer selvstendighet fra Sovjetunionen i 1991.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj advarte i helgen mot at Russland vil bruke anledningen til å gjennomføre «brutale angrep».

Den amerikanske ambassaden har uttalt at de tror Russland kommer til å angripe sivil og offentlig infrastruktur de neste dagene, gjengir Reuters.