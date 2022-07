HAR SNUDD: Den amerikanske senatoren Joe Manchin.

Problem-demokrat snur – Biden øyner stor seier

I lengre tid har Joe Manchin vært en vond stein i Joe Bidens sko. Nå snur imidlertid den konservative demokraten – dermed kan Biden hale i land en sårt trengt seier.

Onsdag kveld kom det mange vil kalle for en sjokknyhet.

Det var plutselig enighet mellom demokratenes leder Chuck Schumer i Senatet og den demokratiske senatoren Joe Manchin, som representerer Vest-Virginia, om en stor økonomisk tiltakspakke.

Det bekreftet Manchin selv i en kunngjøring. Flere amerikanske medier, deriblant New York Times, CNN og Politico har omtalt saken.

74 år gamle Manchin har nemlig vært det store hinderet for president Bidens planer om å gjennomføre den mye omtalte tiltakspakken «Build Back Better».

Manchin befinner seg politisk helt ytterst på høyre side av det demokratiske partiet. Og ettersom Senatet er fordelt 50–50 mellom Demokratene og Republikanerne, er Biden avhengig av Manchins støtte for å få vedtatt nye lover.

Og nå har altså Manchin skrevet under på en avtale som ifølge CNN inkluderer flere av områdene til Bidens opprinnelige og omfattende sosial- og klimapakke.

Avtalen representerer en gjennombrudd etter mer enn ett år med forhandlinger som gang på gang har falt i grus, skriver kanalen.

ØYNER SEIER: President Joe Biden i USA.

Loven om inflasjonsreduksjon

Manchins kunngjøring går ikke i detalj, men signaliserer at han støtter økonomiske tiltak rundt klima- og energiprogrammer, i tillegg til skatteendringer – områder han tidligere har antydet at han ikke ville støtte på grunn av bekymringer rundt inflasjon, skriver New York Times.

Det går heller ikke frem hvorfor han nå har endret ståsted.

Ifølge Politico er Manchin nå enig om blant annet å bruke rundt 370 milliarder dollar (3600 milliarder kroner) på energi- og klimatiltak, senke statsgjelden med 300 milliarder dollar (2900 milliarder kroner), en reform for reseptbelagte legemidler og betydelige skatteendringer.

Avtalen har fått navnet «Inflasjonsreduksjons-loven 2022».

– Heller enn å risikere mer inflasjon med billioner i nye utgifter, vil denne loven kutte inflasjonsskattene amerikanerne betaler, senke kostnadene for helseforsikring og reseptbelagte legemidler, sier Manchin i kunngjøringen og fortsetter:

– Og sikre at landet vårt investerer i energisikkerheten og løsningene for klimaendringene som vi trenger for å forbli en global supermakt gjennom innovasjon fremfor eliminering,

SNUR: Joe Manchin (D) kan sikre president Joe Biden en stor seier.

Synkende popularitet

Bidens såkalte approval rating – en gjennomsnittsmåling på hvor populær han er som president – er nå nede i 38,4 prosent, ifølge FiveThirtyEigth.

Til sammenligning hadde Donald Trump en approval rating på 41,5 prosent og Barack Obama 46,1 prosent etter like lang tid som Biden på Det ovale kontor.

Og natt til torsdag publiserte CNN nye og vanskelige tall for Biden – tre av fire velgere som stemmer Demokratene, ønsker at noen andre enn den sittende presidenten skal representere partiet ved neste presidentvalg. Så Biden trenger en politisk seier.

I sin kunngjøring sier samtidig Manchin at Bidens opprinnelige Build Back Better er død.

– I stedet har vi muligheten til å gjøre landet vårt sterkere ved å bringe amerikanere sammen.

Må snu nok en senator

Selv om Manchin nå er med på en avtale med resten av partiet, er det ikke helt sikkert at denne vil få gjennomslag i Senatet. For Kyrsten Sinema har heller ikke ønsket å stemme for Build Back Better.

AVVENTENDE: Demokratenes senator Kyrsten Sinema.

Nå er det knyttet spenning til hva hun vil gjøre når den nye pakken skal stemmes over i Senatet.

Natt til torsdag skriver nyhetsbyrået Axios at Washington nå venter på Sinemas mening om pakken.

– Vi har ingen kommentar fordi hun behøver å lese teksten, sier en talsperson for Sinema bare timer etter Manchin-avtalen ble kunngjort.