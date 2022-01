De sammenlignet 466 omikron -innlagte med snaue 4000 innlagte med tidligere varianter. Dette fant de:

Dødsfall var på 4,5 prosent, mot tidligere 21,3 prosent

Intensivinnleggelser var på en prosent, mot tidligere 4,3 prosent

– På toppen av omikron-bølgen hadde de halvparten så mange innleggelser som toppen av delta

– Ingen barn døde, de aller fleste av dem innlagt som «tilfeldigvis covid-pasienter»

– Liggetid på sykehus var halvert, ned fra 8,8 dager til 4

– Av 21 dødsfall, hadde halvparten lungebetennelse, 19 prosent underliggende sykdom på toppen av lungebetennelse og en 33 prosent var dødsfall urelatert til covid

Kilde: ScienceDirect - Decreased severity of disease during the first global omicron variant covid-19 outbreak in a large hospital in tshwane, south africa