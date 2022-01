PATRULJERER: Svenske soldater patruljerer havneområdet i Visby på Gotland.

Fyller på med soldater på Gotland: − Det fremste er å demonstrere svensk forsvarsvilje

Svenske myndigheter fortsetter å øke den militære beredskapen på Gotland lørdag. Professor ved Forsvarshøyskolen i Sverige mener russernes maktdemonstrasjon i Østersjøen retter seg mot svensk Nato-samarbeid.

Av Eirik Wichstad

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Den lille byen Visby på Gotland har de siste dagene blitt et strategisk punkt i Sveriges territorialforsvar.

Nede ved havnen har det rullet inn flere stridsvogner mens tungt bevæpnede soldater patruljerer gatene.

Etter at seks russiske krigsskip seilte inn i Østersjøen, trapper svenske myndigheter opp den militære beredskapen.

– Det er litt urovekkende, det er det, sier Visby-innbygger Gullevi til Aftonbladet.

– Ikke bare for at militæret kommer hit, men for at verdenssituasjonen er som den er, fortsetter hun.

Trapper opp på Gotland

Et militært transportfly med flere enn hundre svenske soldater landet fredag i Visby på Gotland. I tillegg til soldatene skal også flere militære kjøretøy ha blitt transportert til øya.

Lørdag kom en ferge til Visby havn med ytterligere militære forsterkninger. Opprustningen i byen har mottatt blandede reaksjoner fra innbyggerne.

GOTLAND: Den spente sikkerhetssituasjonen som følge av Ukraina-krisen gjør at svenske myndigheter trapper opp den militære tilstedeværelsen på Gotland.

Opptrappingen skjer etter en uke med flere illevarslende fremstøt fra russisk side.

Onsdag seilte tre russiske krigsskip inn i Østersjøen via de danske sundene, og natt til fredag økte de antallet til seks krigsskip. Fredag ble ukrainske myndigheters nettsider utsatt for et massivt cyberangrep. «Vær redd, og forvent det verste», skrev hackerne.

T.v.: Ukrainas forsvarsminister Oleksii Reznikov sammen med Sveriges forsvarsminister Peter Hultqvist under et møte i Stockholm 14. desember. Hultqvist

Ingen har påtatt seg ansvaret for angrepet enda, men flere eksperter peker på at Russland står bak.

– Det er klart at det finnes en risiko. Et angrep mot Sverige kan, akkurat som vi sier i totalforsvarsavgjørelsen i Riksdagen, ikke utelukkes. Vi har en spent situasjon som ikke er bra i Europa i dag der den europeiske sikkerhetsordningen stilles spørsmål ved, sa forsvarsminister Peter Hultqvist lørdag.

Utelukker svensk Nato-medlemskap

Et av kravene til Russland er at Nato gir en garanti på at de ikke skal oppta nye medlemsland i alliansen, noe Nato blankt har avvist.

Sveriges nasjonalforsamling vedtok for drøyt et år siden at regjeringen skulle innføre en opsjon som gir Sverige muligheten til å bli med i Nato hvis de ønsker det.

Men forsvarsminister Peter Hultqvist avviser at Sverige har planer om det i denne omgang.

– Om man i en spent sikkerhetspolitisk situasjon begynner å formulere seg på nye måter om hvordan man vil håndtere den militære alliansefriheten så skaper man spørsmålstegn og er inne i en glidning, sa han.

– Demonstrerer styrke

Professor ved Forsvarshøyskolen i Sverige, Kjell Engelbrekt, levner liten tvil om hva opptrappingen av forsvarsmakten på Gotland handler om.

– Det fremste er å demonstrere svensk forsvarsvilje. Det skal ikke råde noen tvil om at Sverige vil forsvare enhver del av sitt territorium, sier forskeren som har transatlantisk sikkerhet som ett av sine hovedområder.

Gotland ligger strategisk til i Østersjøen og gir det svenske forsvaret god oversikt og muligheten til å ha kontroll med hva som foregår i området.

At Russland seiler inn med seks krigsskip handler mest om å markere seg, mener forskeren.

– Jeg er ikke sikker på at de vil ha noen konfrontasjon, men man demonstrerer at man har muligheten til å gjøre det, sier Engelbrekt.

Spesifikt hvilke fartøy som brukes kan også fortelle noe om budskapet fra russisk side, tror han

– Landstigningsfartøy er et symbol på overtagelsen av et territorium. Det kan ikke være en tilfeldighet at det dukker opp et halvt dusin av disse i Østersjøen.

Nato-medlemskap

Professoren sier det finnes en kopling til svensk og finsk Nato-samarbeid i situasjonen som utspiller seg i Østersjøen.

– Sverige har gjennom sitt medlemskap i den europeiske unionen forpliktet seg til økt militær bistand til medlemslandene, sier Engelbrekt.

Han peker i tillegg på at det i den svenske nasjonalforsamlingen nesten er et flertall for svensk Nato-medlemskap.

– Russland vil signalisere at man ikke kommer til å akseptere noen inngrep eller forsterkninger, og overbevise land som Sverige og Finland om å ikke tillate Nato-forsterkninger i de områdene, sier Engelbrekt.

Han anser markeringene i Østersjø-området først og fremst som russisk skremselstaktikk, og mener innbyggere på Gotland har liten grunn til å bekymre seg.

– En forberedelse på å agere langs den russisk-ukrainske grensen er derimot langt mer usikkert, sier han.