Afghansk kvinneaktivist: − Dette var definitivt en start

SORIA MORIA (VG) Mahbouba Seraj, en av Afghanistans fremste kvinneaktivister, mener samtalene med Taliban er en start og at Norge ikke bør kritiseres for å være vertskap.

Bildene av Taliban-delegasjonen i et privatfly på vei til Norge har skapt store overskrifter og sterke reaksjoner, men Seraj er positiv til at man nå holder samtaler med en rekke diplomater og aktivister for å snakke om blant annet den humanitære krisen i Afghanistan.

– Definitivt en start

– Dette er landet som åpnet opp og sa hvorfor kommer dere ikke hit for å snakke. Hva er galt med det? Jeg har spurt Taliban i fem og en halv måned; gi meg et tidspunkt slik at jeg kan sitte på den andre siden av bordet og snakke med dere. Det skjedde ikke, men her har jeg endelig fått sjansen til å snakke med dem i dag. Det er takket være Norge, sier hun til VG.

Hvis ikke Norge hadde arrangert dette, ville det aldri ha skjedd, mener hun.

– Dette var definitivt en start. Forhåpentligvis vil dette fortsette, sier Seraj og legger til:

– Så lenge det ikke er noen samtaler eller kommunikasjon mellom mennesker – uansett hva det måtte gjelde men særlig politikk – er det ikke noe håp. Men når kommunikasjonen begynner, er alt mulig, sier hun.

Seraj beskriver den humanitære situasjonen i Afghanistan som desperat. Det er den krisen som er bakteppet for møtene i Oslo.

– Økonomien har kollapset, folk har ikke mat, de har ikke noe å fyre med for å holde varmen. Barn lider, kvinner lider. Og på toppen av det hele er situasjonen politisk ustabil. Alle venter på hva som skal skje, sier Seraj.

Men synet på å forhandle med Taliban er delt:

Kvinneforkjemper og tidligere oljeminister i Afghanistan, Nargis Nehan (40), har gitt uttrykk for at hun er kritisk til de pågående Taliban-møtene i Oslo. Selv sa hun nei takk til invitasjonen fra Utenriksdepartementet.

Nehan mener at samtalene fører til at de mister sitt eneste forhandlingskort – nemlig at det internasjonale samfunnet ikke har anerkjent Taliban-regimet.

– Møtene betyr mye

Møtene med Taliban i Oslo betyr mye for de nye afghanske styresmaktene, men samtidig ville en boikott ført til at det afghanske folk ville måtte betale en veldig høy pris når landet nå står midt i en humanitær katastrofe.

Det mener Kristian Berg Harpviken, forsker ved PRIO og afghanistan-ekspert.

– Disse møtene betyr mye for Taliban. Det er første gang etter at de tok makten 15. august i fjor at de blir invitert til et møte utenfor regionen, altså i Vesten. For dem er det jo det implisitt en anerkjennelse, men kanskje det aller viktigste er at dette kan bli innledningen til en mer konsekvent dialog der det internasjonale samfunnet uttrykker tydelig hva de forventer av Taliban, sier Harpviken til VGTV.

På den måten, mener han, vet også Taliban hva som skal til for at de skal oppnå sine mål som er å få kontroll over Afghanistans ressurser, bli mottagere av bistand og få internasjonal anerkjennelse som landets legitime styresmakter.

Harpviken mener møtene først og fremst signaliserer en erkjennelse av at det er Taliban som nå sitter med makten og dermed også har ansvaret for situasjonen i landet samt at dialog er å foretrekke for å forsøke å påvirke dem i riktig retning.

– Den aller største trusselen mot Taliban er nok den økonomiske situasjonen, den humanitære katastrofen. Det er vanskelig også for Taliban å styre uten økonomisk støtte utenfra, sier Harpviken.

– Dramatisk

– Skylder man det afghanske folk å kunne få til et samarbeid med styresmaktene i landet?

– Ja, jeg vil jo si at de som nå tar til orde for at man bare må boikotte Taliban – ikke snakke med dem i det hele tatt – de er villige til å betale en veldig høy pris på vegne av den vanlige afghaner som bor i Afghanistan. Den humanitære situasjonen er dramatisk. FN-organisasjoner anslår jo at opptil 95 prosent av afghanistans befolkning kan få store utfordringer med å skaffe seg nok mat gjennom denne vinteren. Det er vanskelig å se for seg at man kan akseptere den prisen.

Jon Peder Egenæs, generalsekretær i menneskerettighetsorganisasjonen Amnesty International i Norge, sier de forstår at det er viktig å snakke med Taliban siden det er Taliban som faktisk sitter med makten.

– Mange menneskerettighetsbrudd

– Vi er som veldig mange andre opptatt av at de ikke skal anerkjennes, de har jo tatt makten med makt. De har ikke tillit i befolkningen, men man må akseptere det faktum at de har makten i Afghanistan, og at Afghanistan står foran eller til dels er midt oppe i, en humanitær krise der kanskje så mange som halvparten av befolkningen vil få problemer med å ha et akseptabelt liv gjennom vinteren. Veldig, veldig mange står i fare for å dø i forbindelse med sult og kulde.

Egenæs sier menneskerettighetssituasjonen i Afghanistan er veldig alvorlig.

– Taliban har ikke blitt vesentlig mer moderate enn sist gang de hadde makt. Vi har dokumentert mange forskjellige menneskerettighetsbrudd siden de kom til makten i august, og dette må hele tiden tas opp med Taliban.

Egenæs forteller at Amnesty har dokumentert forfølgelse og drap på etniske minoriteter, fengsling og mishandling av journalister som er kritiske til Taliban og forfølgelse av kvinneaktivister. Rett før helgen forsvant to kvinneaktivister, forteller Egenæs. Han sier dette er tatt opp i samtalene på Soria Moria, og at Taliban nekter for å ta tatt dem.

Rett før en av dem ble pågrepet, skal hun ifølge Egenæs ha varslet i sosiale medier at Taliban var kommet for å hente henne.

– Så dessverre er Taliban i gang med den samme typen undertrykkelse som de gjorde mellom 1996 og 2001 da de hadde makten sist. Det går spesielt ut over kvinner som blant annet nektes skole, sier Egenæs. Han legger til at kvinnene også nektes jobb, og straffes hardt når de bryter de shariabaserte leveregler.