KAN BLI RIVALER: Statsminister Boris Johnson og parlamentariker Tom Tugendhat.

Partifelle klar til kamp mot Boris Johnson

Som den første fra Det konservative parti, stiller relativt ukjente Tom Tugendhat opp til kamp om ledervervet mot utskjelte Boris Johnson.

Publisert: Nå nettopp

I ukevis har medier, opposisjonen og sågar den britiske statsministerens eget parti oppfordret ham til å ta sin hatt og gå.

At han ikke er blitt kastet av sine egne, forklares ofte med at det ikke finnes noen klar erstatter blant de konservative.

Men nå er det én: Tom Tugendhat stiller seg til disposisjon.

Den tidligere offiseren, som har vært valgt inn til parlamentet siden 2015, leder utenrikskomiteen og er det siste året mest kjent for en tale der han refset Nato-kollapsen i Afghanistan.

Nå sier han til Times Radio at det ville være en «stor ære» å stille som kandidat mot Johnson, dersom Det konservative parti holder en avstemming.

STOREHUND OG LILLEHUND: Statsminister Boris Johnson ser ut til å ta lett på anklagene om at han er «Big Dog», ved å smile til fotografene på vei ut med sin lille hund Dilyn tidlig mandag morgen.

Denne uken ble det klart at flere sosiale sammenkomster i statsministerboligen og i regjeringsbygget kan ha vært brudd på de britiske corona-tiltakene, og skal etterforskes av London-politiet.

Samtidig pågår en intern gransking av festene som byråkraten Sue Gray leder.

Begge deler kan bety slutten for Boris Johnson, men enn så lenge nekter han å gi etter for presset.

Flere av de konservative parlamentarikerne som har stilt mistillit til Johnson, skal ha blitt utsatt for trusler og press. Tugendhat sier han er klar over at flere i partiet er blitt spurt, men kvier seg for å si noe offentlig.

– Jeg synes ikke man skal være flau for å ville tjene sitt land. Jeg var veldig stolt for å tjene mitt land i militæret og som diplomat, sier Tugendhat, gjengitt i Sky News.

Parlamentarikeren stemte selv for å forbli i EU, men var like fullt lojal mot forslagene som Theresa May i sin tid la frem for Brexit.

Storbritannia-ekspert Erik Mustad er førstelektor i britiske studier og didaktikk ved Universitetet i Agder forklarer hvem Tugenhat er.

– Tom Tugendhat har kastet kandidaturet sitt inn i ringen. Han er sentrumspolitiker i det konservative partiet som er en tidligere soldat og har tjenestegjort i Afganhistan og Irak. Han har vært kritisk mot regjeringen og Boris Johnsen ved en rekke tilfeller tidligere. Han sitter på de bakre benker og har verv iutenrikskomiteer oppi gjennom fordi han har den bakgrunnen han har.

– Han har holdt en del taler i Underhuset som har vært veldig gode taler og som har fått gode skussmål blant politikere generelt. Han er sentrumspolitikere i det konservative partiet og Boris Johnson ligger mer til høyre for ham, sier Mustad

Tviler på at han blir ny leder

Ifølge avisen Daily Mail, kjent for gode kilder blant de konservative, så er det flere i sentrum av partiet som ønsker Tugendhat, siden han kan være en samlende figur. Mustad mener derimot at det er liten sjanse for at han blir valgt som partiets leder.

– Det er nokså vanlig at når ting ikke er avklart at det kommer noen fra sidelinjen, en vi kaller et juniorkandidatur, opponerer mot en leder som henger i en tynn tråd. Dette kommer jo i lys av politietterforskningen og denne granskingsrapporten, at det er tvil om Boris Johnsons tillit i partiet generelt.

Mustad mener derfor at vi ikke skal legge for mye i Tugendhats kandidatur.

–Vi skal ikke legge for mye i hans kanditur annet enn at han er den som har begynt å si at han stiller som leder i en eventuell lederkamp, men det er jo et stykke igjen dit. Jeg tror ikke det er han som blir den nye partilederen i det konservative partiet, for å si det sånn, sier han.

– Dette er begynnelsen på en prosess. Hvis det nå skulle vise seg å bli et mistillitsvotum mot Boris Johnsen og det skulle få flertall, sånn at det blir en lederkamp i partiet tror jeg ikke det er Tom Tugendhat som sitter igjen med lederskapet etter en eventuelt lederkamp, det tror jeg ikke.

Tror andre vil melde seg på

Mustad tror at andre da vil kaste inn sitt kandidatur om Boris Johnson trekker seg eller må gå.

– Det er ingen av de store tunge navnene som er høyest på bookmakers liste som tør å kaste navnet sitt inn i ringen der nå. Fordi at hvis Boris Johnson blir sittende på deres karriere hvis de nå hiver inn sitt navn før han har trukket seg eller før han har fått mistillit mot seg, forklarer han.

– Så dette er en del av et større spill som kommer til å intensivere seg i kraft hvis Boris Johnsen må trekke seg eller blir stilt mistillit til, mener Mustad.

– Hvor stor sjanse tror det er for at Boris Johnson blir stilt mistillit til å må gå?

– Det er helt umulig å si. Det er vanskelig å spå om disse tingene for det er veldig mange i parlamentsgruppen i det konservative partiet som nå sitter å avventer både den interne rapporten og politietterforskningen, sier Mustad.

– Det har vært 19–20 av de parlamantarikene i det konservative partiet som har ytret mistillit mot ham, men det må bli 54 kandidater i Underhuset fra det konservative parti for at det skal bli en avstemning og da må det bli et flertall i denne avstemningen også, hvis de skal felle Boris Johnson. Så det er et godt stykke frem til at han eventuelt må ta sin hatt og gå. Hvis ikke han selv finner ut etter etterforskningen at han er under så stort press at han trekker seg selv. Men Boris Johnson ser ikke ut til å være i en posisjon nå som om han vil trekke seg.

Info Fakta om Boris Johnson * Født 19. juni 1964 i New York. * Konservativ politiker, forfatter, journalist og spaltist. * statsminister i Storbritannia etter valgskred i 2019. * Partileder i Det konservative partiet. * utenriksminister i Theresa Mays regjering 2016–2018. * Borgermester i London 2008–2016. Vis mer

Politiet som etterforsker festene hos den britiske statsministeren, ber om at deres saker i stor grad blir holdt utenfor granskingsrapporten som er ventet, melder NTB.

Politiet understreker at de ikke ber om at andre elementer blir utelatt eller at rapporten skal bli utsatt. Ifølge flere britiske medier er rapporten ventet innen kort tid.