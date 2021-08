PENDLERE: På Shinawagi Stasjon i Tokya samles det mange pendlere som er på vei til jobb. Foto: KEVIN COOMBS /Reuters

Japan setter karantenebrytere i offentlig gapestokk

Regjeringen i Japan truer med å navngi personer som bryter karanteneplikten.

Av Oda Elise Svelstad

Det melder blant annet nyhetsbyrået Reuters.

Japan har nylig kommet med en trussel om å offentlig ydmyke de som ikke følger koronatiltakene ved grenseovergangen til Japan.

I første omgang har regjeringen frigitt navnene på tre personer som angivelig skal ha brutt karantenereglene etter å ha kommet hjem fra utenlandsreise.

Helseministeren sa mandag kveld at de tre japanerne hadde bevisst unngått kontakt med myndighetene etter å ha kommet hjem fra utlandet.

Annonseringen, som er den første av sitt slag, fikk Twitter til å koke over av spekulasjoner om detaljene om de som er identifisert, som blant annet hva de jobber med og hvor de bor.

I Japan er det sånn at alle som reiser fra utlandet og inn i landet, inkludert sine egne borgere, må i hjemmekarantene i to uker. De er bedt om å bruke en smittevern-app som sporer hvor de befinner seg – samtidig som at de må rapportere inn helsetilstanden sin.

VIL SE OL-LEKENE: Folk prøver å se Sports Climbing-stadionet fra en vei like ved i Tokyo. Foto: KEVIN COOMBS

Kraftig økning i koronasmitte – OL-byen verst

Irish Times skriver at den nye trusselen om å navngi personer som bryter karanteneplikten kommer etter at Japan nylig bestemte at sykehusene bare skal ta imot koronapasienter som er alvorlig syke – mens andre skal isolere seg hjemme.

Japan hatt en kraftig oppblomstring av coronasmitte den siste tiden, med mer enn 10.000 nye smittede om dagen.

I Tokyo, hvor de olympiske lekene blir holdt, har det blitt slått smitterekord etter smitterekord. På lørdag ble det registrert over 4.000 smittede bare i hovedstaden.

Sykehusene i Tokya føler allerede på at de har sprengt kapasiteten, ifølge Hironi Sagara som er direktør på Showa Universitetssykehus:

– Det er flere som trenger hjelp, men som ikke får komme inn på sykehusene. Midt i spenningen og gleden over OL så er situasjonen i helsevesenet, og for de ansatte svært alvorlig, sier han til Reuters.

Ifølge VGs coronaspesial er det registrert 100.000 smittede de siste 14 dagene.