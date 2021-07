OVERTENT: En brannkonstabel sprayer vann mot flammene i Doyle øst i California, lørdag forrige uke. Brannen, som har fått navnet «Sugar Fire», brenner fremdeles. Foto: Noah Berger / AP

Enorme skogbranner: − Hvis dere ikke reiser, er dere døde

Enorme, knusktørre barskoger på den amerikanske vestkysten, er nok en gang blitt tennved i kolossale skogbranner. Brannene blir verre for hvert år – denne gangen kan de sees selv fra verdensrommet.

Av Håkon Kvam Lyngstad

Flammene har for lengst vokst til et inferno i skogene i delstaten Oregon, på USAs vestkyst. Området er kjent for sine tette skoger med høye bartrær.

Når står skogene i brann, og nesten 2000 hjem står i fare for å forsvinne i flammehavet.

fullskjerm neste BRANNFLY: Brannvesenet i Oregon slipper slukningspulver over flammene i nærheten av byen Sisters.

Det opplyser lokale myndigheter ifølge nyhetsbyrået Reuters.

På Twitter-skriver brannvesenet at nærmere 92.000 hektar skog har brent ned. Det er like mye som 129.000 fotballbaner, og mer enn det dobbelte av arealet til hele Oslo kommune.

Brannen har fått navnet «Bootleg Fire» (smuglerbrannen), og er altså så stor at den kan sees fra verdensrommet, slik denne videoen viser:

Idet gnister og glør dalte ned over hjemmet deres, fikk Tim McCarley, som bor i området, besøk av utsendinger fra det lokale sheriffkontoret.

– De sa: Hvis dere ikke reiser, er dere døde, forteller McCarley til Reuters.

McCarley og familien har derfor evakuert til et Røde Kors-senter i småbyen Klamath Falls, hvor røyken har lagt seg som en tykk smog over byen, og gjør at solen gløder ulmende rødt.

Brannen er bare én av flere enn 60 pågående i USA. Katastrofene rammer andre delstater vest i landet. Også delstatene California, Idaho, Montana og Arizona er rammet.

– Vi brenner opp og kveles til, sa den demokratiske guvernøren i California, Gavin Newsom, til Joe Biden onsdag denne uken. Også hans delstat er rammet av store skogbranner, hvor den største har fått navnet «Sugar Fire».

Klimaendringenes rolle

– Sesongene blir verre og verre. Det føles som om vi har nådd et bristepunkt, sier mangeårig brannkonstabel Kelly Martin til Washington Post, som er formann i Grassroots Wildland Firefighters. De arbeider med slukning og forebygging av skogbranner.

fullskjerm neste OVERVÅKER: Brannfolk i Placerfield i California overvåker spredningen av brannen som har fått navnet «Sugar Fire», øst i California.

Klimaendringene gir flere og kraftigere skogbranner. I tillegg til at de bryter ut i områder hvor det tidligere ikke har vært normalt med skogbrann. , forklarer Bjørn Hallvar Samset ved Cicero til VG.

– Den enkle sammenhengen er at klimaendringer gjør verden varmere, og periodevis da også tørrere, fordi varmen får vann til å fordampe fra bakken, sier han.

Dessuten varer sesongene stadig lengre.

– I California er det ikke snakk om skogbrannsesong lenger. I stedet har man skogbranner jevnt hele året, fortsetter Samset.

INNSATS FRA OVEN: Et fly slipper vann ved Lick Creek-brannen i fylket Asotin i delstaten Washington, nord-vest i USA. Foto: Pete Caster / Lewiston Tribune

Den siste tiden har været i USA vært preget av nye varmerekorder og ekstrem tørke. I forrige uke ble det målt temperaturer på 54,4 grader i Death Valley i Nevada – like varmt som den varmeste temperaturen noen sinne målt på jorden.

Den amerikanske tørkemonitoren USDM overvåker tørke landet over. Data fra 13. juli viser ekstrem tørke over store deler av det vestlige USA – og sammensvarer med områdene hvor brannene herjer.

– Vekker bekymring

Til The New York Times sier meteorolog Charles Smith i National Weather Service, at den store «Bootleg»-brannen i Oregon vekker særlig bekymring, nettopp fordi årets skogbrannsesong nettopp har begynt.

– Den vekker bekymring på grunn av hvor tidlig dette starte, og hvor stor brannen har vokst i løpet av kort tid, sier meteorologen.

GLØDENDE GRUNN: Glør på bakken i Doyle i California forrige uke. Foto: Noah Berger / AP

Samtidig understreker klimaforsker Samset i Cicero at det ikke kun er klimaendringer som gjør at skogbrannene blir stadig mer problematiske:

– Antallet skogbranner er én ting. En annen er hvor sårbare man er for skogbranner. Det handler også litt om den store befolkningsveksten, sier han.

– Det gjør at man bygger hus og ny bebyggelse langt innover i skogene, hvor det ikke har bodd folk før. Plutselig bor det mennesker i områder hvor det kanskje har brent tidligere, uten at det var bebyggelse der, påpeker Samset.

Dette får ifølge ham samfunnseffekter i tillegg til selve brannene, når flammene tar husene til folk som ikke har hatt råd til å forsikre eiendommen sin i disse utsatte områdene.

Stadig lenger nord

Samtidig som både «Smuglerbrannen» og de andre brannene i USA legger skoger øde bak seg, og truer både dyre- og menneskeliv i området hvor flammene herjer, er ikke brannene å regne som en isolerte hendelser.

Dessuten har skogbranner ført til store ødeleggelser også nord for grensen, i Canada. Der brant landsbyen Lytton til grunnen for et par uker siden. I Canada er det nå ni pågående skogbranner.

– Den globale oppvarmingen er her, og det føles ut som at moder jord er sint på oss. sa Lytton-boer Miriam Verheyden da.

RUINER: Landsbyen Lytton i Canada ble jevnet med jorden av flammene i slutten på juni. Foto: DARRYL DYCK / The Canadian Press

Bjørn Hallvard Samset ved Cicero forteller at skogbranner de siste årene oftere enn før har brutt stadig lengre nord, i eksempelvis Nord-Canada, Alaska og Sibir. Dette er områder hvor skogbranner har vært unormalt før.

– Man ser også branner som ikke slukker i løpet av vinteren, og som blir liggende å ulme gjennom vinteren, før de blusser opp igjen om våren, forteller han.