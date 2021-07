Partileder lo i bakgrunnen under tale til flomrammede: − Beklager

Angela Merkels arvtager Armin Laschet ble sett leende i bakgrunnen under presidentens tale til de flomrammede. Nå beklager han.

Av Thea Rosef

Publisert: Nå nettopp

Flere tyske toppolitikere var og besøkte flomofrene i svært hardt rammede Erfstadt i delstaten Rheinland-Pfalz, skriver Spiegel.

I delstaten alene er det rapportert om 110 døde. Søndag er flere innbyggere i Erfstadt fortsatt fanget i hjemmene sine etter et stort jordras.

Armin Laschet, som er valgt til CDUs nye partileder og er Angela Merkels arvtager, var en av politikerne som hadde tatt turen til byen.

Under Tysklands president Frank-Walter Steinmeiers tale til nasjonen, hvor han uttrykte medfølelse for de mange flomrammede, kunne man se en lattermild Laschet småsnakke i bakgrunnen.

TØYSET: Partileder i CDU Armin Laschet sto i bakgrunnen og lo og tøyset under presidentens tale til nasjonen og flomofrene. Det har skapt reaksjoner. Foto: MARIUS BECKER / POOL

Oppførselen har skapt sterke reaksjoner, og flere politikere og kommentatorer har gått hardt ut mot partilederen, skriver Spiegel.

Klippet på rundt 20 sekunder ble delt tusenvis av ganger lørdag under hashtaggen «Laschetlacht» på Twitter.

SPDs generalsekretær Lars Klingbeil har uttalt at han er målløs, og Kevin Kühnert i samme parti skriver på sosiale medier at «det er et spørsmål om karakter».

Lørdag beklaget Laschet på sin Twitterprofil, hvor han skriver at han angrer på inntrykket han ga, og at skjebnen til de berørte ligger han nært.

– Dette var upassende, og jeg beklager, skriver han videre.

Angela Merkel skal søndag på besøk i en annen hardt rammet by – Schuld i Rheinland-Pfalz.

Seks hus i byen ble torsdag revet med av vannmengdene. Nær 50 av Schulds 900 innbyggere måtte evakueres da ekstremværet herjet som verst. Opp mot 70 personer var meldt savnet i byen, og politiet uttalte at situasjonen var uoversiktlig og svært dramatisk.

Likevel har ingen omkommet i den lille byen, og alle har blitt reddet, opplyser brannvesenet til VG.

Søndag er det meldt om at 156 personer har mistet livet i Tyskland, og 183 i Europa til sammen, skriver nyhetsbyrået AFP.

Hundrevis av mennesker er fortsatt savnet og myndighetene frykter at dødstallet vil stige.

Natt til søndag har også flommen spredt seg til Østerrike, hvor kraftig regn har ført til store oversvømmelser i regionene Salzburg og Tyrol.