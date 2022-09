FORHANDLET: Roman Abramovitsj og prins Mohammed bin Salam.

Medier: Abramovitsj forhandlet frem fangeutveksling

Tidlige Chelsea-eier Roman Abramovitsj og Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salam var sentrale i den store fangeutvekslingen mellom Russland og Ukraina denne uken, ifølge flere medier.

Ukraina overbrakte 55 fanger, inkludert den prorussiske lederen og magnaten Viktor Medvedtsjuk.

Russland på sin side ga fra seg 255 fanger. Majoriteten av disse skal ha vært involvert i det blodige slaget om Azovstal-anlegget i Mariupol.

Dessuten var det åtte utlendinger, flere av dem dømt til døde i «folkerepublikken» Donetsk.

Den britiske fangen John Harding (59) forteller ifølge Daily Mail at Roman Abramovitsj var involvert i forhandlingene. Bloomberg skriver at de har bekreftelse fra tre personer om Abramovitsj’ rolle i utvekslingen.

Aiden Aslin og Shaun Pinner er blant de frigjorte – se video:

Ikke omtalt

Ifølge Bloomberg møttes Abramovitsj og Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman i Riyadh i slutten av august som en del av samtalene som ledet til fangeutvekslingen.

De store, Kreml-kontrollerte russiske mediene har ikke omtalt at oligarken Abramovitsj var med på forhandlingene, uvisst av hvilken grunn.

Hverken en talsperson for Abramovitsj eller Saudi-Arabias regjering har kommentert saken til Bloomberg.

Derimot er det et faktum at fangeutvekslingen har blitt møtt med kritikk av ytre høyre i russisk politikk. Den uredde Igor Girkin, som mener at Kreml ikke er tøffe nok i Ukraina, skriver på Telegram at fangeutvekslingen er en «utrolig dumhet».

Han mener det er «verre enn en forbrytelse» at de utenlandske fremmedkrigerne blir utvekslet. Girkin mener at det særlig passer seg dårlig å gjøre noe slik samme uke som Vladimir Putin beordrer en delvis mobilisering.

Måtte selge

Det ukrainske utenriksdepartementet takket kronprins Salman allerede torsdag for hans «viktige rolle» i forhandlingene om å frigi fremmedkrigerne, som ble fløyet nettopp til Saudi-Arabias hovedstad Riyadh etter at de ble løslatt.

Roman Abramovitsj var med på fredssamtalene i vår, og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj ba USAs president Joe Biden om å la være å ilegge Abramovitsj sanksjoner – fordi han kunne være en nyttig person i forhandlingene.

Storbritannia og EU har imidlertid innført sanksjoner mot Abramovitsj. Det gjorde at han måtte selge fotballklubben Chelsea. I slutten av mai godkjente Premier League salget fra russeren, som hadde eid Chelsea siden 2003, til den amerikanske forretningsmannen Todd Boehly og et konsortium. Prisen ble 4,25 milliarder pund, som tilsvarer nær 50 milliarder kroner etter dagens kurs.

Med på kornavtale

Abramovitsj lovet å donere inntektene til en stiftelse til fordel for ofre for krigen i Ukraina. Midlene er imidlertid frosset, ifølge Bloomberg.

Financial Times skrev i vår at Putin personlig godkjente at Abramovitsj kunne være en slik bro mellom landene. Mangemilliardæren har aldri brutt med den russiske presidenten. En tid satt Abramovitsj i parlamentets overhus etter som han var guvernøren i regionen som heter Tsjukotka, som ligger helt ute ved Stillehavet, i Russlands såkalt «fjerne Østen».

Roman Abramovitsj var også involvert i å forhandle fram den såkalte kornavtalen i juli, viste bilder fra forhandlingene i Istanbul. Den betydde at korn endelig kunne eksporteres ut av ukrainske havner i Svartehavet.